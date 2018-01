Nyhetssammendrag 17. januar 2018

Slutt på terrortuneller

Forsvarsminister Avigdor Lieberman sa i et intervju på israelsk fjernsyn denne uken at Israel har utviklet en ny teknologi som gjør at de vil kunne spore opp og ødelegge samtlige av Hamas tuneller i løpet av dette året. Liebermans uttalelse kommer er uken etter at Israel ødela en sofistikert tunell til Hamas som gikk fra Gaza til Israel og inn til Egypt. -Innen utgangen av 2018 vil vi ha ødelagt alle tunellene til Hamas, sa han.

Holder tilbake UNRWA-midler

Trump-administrasjonen kunngjorde at de vil holde tilbake over halvparten av bistanden USA gir til FNs flyktningeorganisasjon for palestina-arabere, UNRWA. De vil bevilge 60 millioner dollar til UNRWA, samtidig som de holder tilbake 65 millioner inntil videre. President Donald Trump sa tidligere denne måneden at USA gir hundrevis av millioner av dollar til palestina-araberne hvert år, men får verken takknemlighet eller respekt tilbake fra dem. USA e den største bidragsyteren til UNRWA.

UNRWA advarer

Kort tid etter at USA kunngjorde at de ville holde tilbake midler til UNRWA, kom organisasjonen ut med en kraftig advarsel mot USA og sa at kutt i bistanden truer regional sikkerhet, stabilitet og menneskeverdet til millioner av palestina-arabere.

Spionerte på jøder

Tyske myndigheter gjennomførte tirsdag flere raid mot ti mistenkte iranske agenter i landet. Ingen ble arrestert men det foreligger mistanke om at iranske agenter har spionert på jødiske og israelske institusjoner i landet.

Biler og kamel i kollisjon

En 13 år gammel gutt omkom og åtte andre ble skadet da en personbil kjørte på en kamel før den traff en militær bil på Riksvei 40 nær Mitzpe Rimon tirsdag kveld. Samtlige ble sendt til Soroka Medical Center i Beersheba. 13-åringen og fire familiemedlemmer var i personbilen, mens de fire andre var soldater i et militært kjøretøy.

Prøvekjørte hurtigtog

Transportminister Israel Katz prøvekjørte tirsdag det nye hurtigtoget som skal gå mellom Tel Aviv og Jerusalem. Et nytt elektrisk lokomotiv var satt på skinnene og fikk kjøre på linjen. Det gjenstår ennå fire mil av jernbanelinjen før den er ferdigstilt i slutten av mars.

Søkt om benådning

En tidligere SS-vakt i konsentrasjonsleiren Auschwitz har søkt om benådning etter at han i 2015 ble funnet medskyldig i drapet på 300.000 jøder under Den andre verdenskrig. Oskar Groening (96) ble dømt til fire års fengsel i 2015. På grunn av anken har han ikke sonet en eneste dag hittil.

Hemmelig bosetningsplan

Channel 2 melder at en gruppe i forsvarsdepartementet har arbeidet i seks måneder med en hemmelig plan for å godkjenne 70 «illegale» bosetninger i Judea og Samaria, inkluder Havat Gilad. Det er uklart når planen vil bli offentliggjort.