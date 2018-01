Nyhetssammendrag 18. januar 2018

Sporet opp terrorister

En israelsk spesialstyrker fra militæret drepte onsdag kveld en palestina-arabisk terrorist i Jenin som stod bak drapet på rabbi Raziel Shevach i forrige uke. En annen terrorist ble pågrepet mens en tredjemann er på flukt. Flere andre skal ha blitt skadet under operasjonen. Seksbarnsfaren Rabbi Shevach ble skutt da han kom kjørende på en riksvei av terroristene som kjørte opp på siden av ham.

Ingen ambassade i år

USAs president Donald Trump avviste statsminister Binyamin Netanyahus antydninger om at USA vil flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem innen ett år. Netanyahu kom med bemerkningen under sitt statsbesøk i India, og president Trump ble spurt om dette på en pressekonferanse i Washington, og sa at dette ikke neppe kommer til å skje.

Belgia blar opp for UNRWA

Myndighetene i Belgia har bladd opp 23 millioner dollar som skal være med å dekke UNRWAS tap av 65 millioner dollar som USA holder tilbake til FNs hjelpeorganisasjon for palestina-arabere. USA besluttet å fryse midlene fordi de er misfornøyde med UNRWAS arbeid og ansvar, og de har forlangt en reform. Belgias viseutenriksminister Alexander De Croo sa at de vil overføre pengene til UNRWA umiddelbart.

Ingen benådning

Påtalemyndigheten i Lueneberg i Tyskland avvise denne uken søknaden om benådning for Oskar Groening som i 2015 ble dømt til fire års fengsel for medvirkningen til drapet på 300.000 jøder i konsentrasjonsleiren Auschwitz under Den andre verdenskrig. Den 96 år gamle Groening vil om kort tid starte soningen, sa påtalemyndigheten.

Rekordstor kapital

Israelske høyteknologiselskaper tok inn svimlende 5.24 milliarder dollar i kapital i 2017. Det er 9 prosent mer enn i 2016. Det har vært en vekst i slik kapital til israelske selskaper hvert år siden 2013, ifølge IVC Research Center.

Gjenoppliver avtale

Statsminister Binyamin Netanyahu sa onsdag at den forkastede avtalen om Indias kjøp av Spike raketter fra israelske Rafael nå er på bordet igjen, og han tror avtalen vil bli undertegnet i nær fremtid. Avtalen er verdt 500 millioner dollar.

Ryanair med Israel-gebyr

Det irske lavprisselskapet har denne uken innført et eget bagasjegebyr på reisende til og fra Israel på 50 Euro. Selskapet innførte denne uken et gebyr på 5.5 Euro for alle som bruker bagasjerommet over setene men lar dem ta bagasjen gratis dersom de sjekker den inn og en går i lasterommet på flyet. Unntaket er Israel, hvor alle får et gebyr på 50 Euro for sjekket bagasje. Selskapet hevder at det er israelske sikkerhetsprosedyrer som er årsaken til gebyret, men israelske flyplassmyndigheter sier at ingenting er endret denne uken som tilsier ekstra behandling og gebyr.