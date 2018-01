Nyhetssammendrag 19. januar 2018

Ambassadeflytting innen 2019

Trump-administrasjonen arbeidere raskere enn forventet med å flytte landets ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Den amerikanske avisen New York Times skriver at ambassaden skal flyttes innen 2019, til tross for at president Donald Trump i forrige måned sa at flyttingen ikke vil finne sted før slutten på hans første fireårs-termin.

Gjenåpner ambassade i Jordan

En talsmann for Jordan sa torsdag kveld at de har mottatt ett offentlig brev fra Israel hvor de ber om unnskyldning for at to jordanere ble skutt inne på Israels ambassade i fjor sommer, og for en jordansk dommer som ble drept ved Allenby grenseovergang i 2014. Like etterpå kom Israel ut med en pressemelding hvor det ble gjort klart at de vil gjenåpne landets ambassade i Jordan.

Døde etter Libanonkrigen

En israelsk soldat som ble kritisk skadet under krigen i Libanon for 31 år siden, døde denne uken etter å ha ligget i koma siden en granat eksploderte vedsiden av ham utenfor byen Marjayoun i 1987. Sersjant Avraham Ahami var 19 år den gang og døde denne uken 50 år gammel.

Ryanair dropper gebyr

Det irske lavprisselskapet Ryanair droppet i går gebyret på sjekket bagasje på fly til og fra Israel. Gebyret på 50 Euro ble innført tidligere denne uken, men kun på flyene til og fra Israel. Det oppstod stor misnøye med reisende, og selskapet har nå fjernet gebyret.

Vil ha direktefly til India

Statsminister Binyamin Netanyahu som denne uken er på offisielt besøk i India sa i et møte med næringslivstopper at det er et stort behov for direktefly mellom India og Israel. Han viste til at slike ruter eksisterer mellom Israel og høyteknologisenter i Kina og Silicon Valley i USA. Netanyahu inviterte samtidig toppene til å investere i Israels mangfoldige økonomi og næringsliv, og å sette opp kontor i Israel slik mange andre multinasjonale selskaper har gjort.

Elbit vant kontrakt

Elbit Systems Ltd. Har vunnet en kontrakt på 85 millioner dollar med et europeisk land om leveranse av avansert utstyr for bakkebasert elektronisk krigføring, og signalsystem. Kontrakten gjelder leveranser over fire år. Det er ikke kjent hvilket land det gjelder.

Storkontrakt til Effective Space

Det israelske romfartsselskapet Effective Space Solutions Ltd. Har inngått en kontrakt til en verdi av 100 millioner dollar for vedlikehold av satellitter for en ikke navngitt klient. Selskapet utvikler små romfartøy som kan koble seg til eksisterende satellitter og vedlikeholde og forlenge levetiden av dem mens de er i bane rundt jorden.