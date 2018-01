Nyhetssammendrag 22. januar 2018

Mike Pence ankom Israel

USAs visepresident Mike Pence ankom søndag kveld Israel etter et 36 timer langt besøk i henholdsvis Jordan og Egypt. Statsminister Binyamin Netanyahu tok imot Pence og hans kone Karen da de ankom Ben Gurion. -Denne kvelden ankommer en stor Israel-venn landet Israel, sa statsministeren under kabinettmøtet tidligere på dagen. Blant de andre som tok imot visepresidenten og hans kone var turistminister Yariv Levin, Israels ambassadør til USA, Ron Dermer og USAs ambassadør til Israel, David Friedman.

Travel timeplan

Visepresident Mike Pence har en travel timeplan under sitt to dager lange opphold i Israel. Mandag skal han ha møte med statsministeren før han senere skal tale i Knesset hvor de arabiske medlemmene vil boikotte talen. Tirsdag skal han møte med president Reuven Rivlin og besøke Vestmuren og Yad Vashem, før turen går videre.

Tostatsløsningen

Under sitt besøk i Egypt og Jordan forsikret den amerikanske visepresidenten om at USA er forpliktet til og vil støtte tostatsløsningen i konflikten mellom Israel og palestina-araberne. Men Pence betinget dette med at partene måtte selv bli enige om dette, og at USA ikke ville diktere det. Både Egypt og Jordan understreket sin motstand mot USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad i desember i fjor, og Pence betegnet dette som «uenighet mellom venner». De diskuterte også kampen mot islamsk terror i begge landene.

Ingen sak mot vakt

Israel vil ikke ta ut tiltale mot vakten ved landets ambassade i Amman, Jordan, so i for åpnet ild og skjøt to jordanere som angivelig forsøkte å angripe ham. I stedet vil de gjennomgå sikkerhetsprotokollene og se hva vakten gjorde, og dele denne informasjonen med myndighetene i Amman. Jordan hadde opprinnelig krevd at vakten ble stilt for retten.

Frieri til EU

PLO-leder Mahmoud Abbas reiste i helgen til Europa for å ha møte med EUs utenrikspolitiske ledere og 28 utenriksministere mandag. Det er ventet at Abbas vil be EU om å anerkjenne en palestina-arabisk stat i Israel som et motsvar på USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Abbas vil også be EU om å innta en mer betydelig rolle i «fredsprosessen» nå som PLO-myndigheten har gjort det klart at de ikke vil ha USA med.

Anerkjenner «Palestina»

Byrådet i en av Paris forsteder har anerkjent en palestina-arabisk stat. Ordføreren i Gennvillier, Patrice Leclerc fra kommunistpartiet kunngjorde fredag at de ville anerkjenne en slik stat, melder Le Figaro. Anerkjennelsen har ingen praktisk betydning for Frankrikes utenrikspolitikk.

EU-land anerkjenner

Slovenia skal ifølge ubekreftede meldinger anerkjenne en palestina-arabisk stat i neste måned. Tre andre europeiske land, Luxemburg, Irland og Belgia, vurderer å følge etter, melder Channel 10. Frankrike arbeider imidlertid hardt med å oppgradere PLO-myndighetens status innenfor EU.