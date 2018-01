Nyhetssammendrag 23. januar 2018

USA flytter ambassaden

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence sa i sin tale til Knesset i går at USA vil flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem innen utgangen av 2019. -Jerusalem er Israels hovedstad, og derfor, har president Trump gitt ordre til Utenriksdepartementet o å øyeblikkelig begynne forberedelsene til å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, sa Pence.

Stor applaus

Medlemmene av Knesset gav visepresident stor applaus da han talte mandag. Pence som er en evangelisk kristen, trakk paralleller tilbake til jødisk historie på bibelsk tid og til de europeiske pilegrimene som grunnla dagens USA. Da han kom inn på Israels 70-års dag i mai i år, gikk han over fra å snakke engelsk til å snakke hebraisk og leste opp en jødisk takksigelsesbønn. Og Pence høstet stor applaus fra forsamlingen flere ganger under talen.

Første visepresidenten

Mike Pence er den første amerikanske visepresidenten til å ha talt i det israelske parlamentet, sa statsminister Binyamin Netanyahu. Han la til at Israel og USA har strevet sammen for å få til en virkelig og varig fred med alle nabolandene til jødestatene, inkludert palestina-araberne.

Arabere saboterte

Visepresident Mike Pences tale til Knesset mandag stanset opp et øyeblikk da arabiske israelere som er medlem av parlamentet holdt opp plakater på arabisk og engelsk som sa at «Jerusalem er Palestinas hovedstad. Men ordensvakter grep inn og sendte dem ut av forsamlingen.

EU uteble for Abbas

Mens USA og Israel styrket sitt forhold ytterligere med visepresident Mike Pences besøk i landet denne uken, mislyktes PLO-myndighetens leder Mahmoud Abbas å rekruttere EU som ny «fredsmekler» i Midt-Østen. Abbas reiste til EU samtidig med at Pence kom til Israel i et forsøk på å få unionen til å stille opp som mekler og å anerkjenne en palestina-arabisk stat. Men EU var ikke villig til å ta på seg en rolle uten USAs tilstedeværelse.

Stor militæravtale

Israel og Italia har ferdiggjort en gjensidig prokura hvor Israel skal levere det andre avanserte rekognoseringsflyet til det italienske flyvåpenet. Italia har levert 30 Leonardo M-346 treningsfly til det israelske forsvaret siden avtalen først ble undertegnet i 2012. Avtalen har en verdi på 1.17 milliarder dollar.

Lavere gjeld

Israel hadde oppnådde i 2017 en ratio på statsgjelden i forhold til brutto nasjonalprodukt på under 60 prosent, som er Maastricht-kriteriet for EU landene. Israels ratio var på 59.4 prosent, noe som kan føre til at landets økonomiske stabilitet og kredittverdighet blir oppgradert.