Nyhetssammendrag 24. januar 2018

Møtes i Davos

Statsminister Binyamin Netanyahu og USA president Donald Trump skal møtes under World Economic Forum i Davos, Sveits, senere denne uken. De to skal holde et møte utenom Davos-konferansen. President Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster sa på en pressekonferanse i går at presidenten vil bruke anledningen til å understreke USAs forpliktelse overfor Israel og betydningen av å redusere Irans innflytelse og styrke, og måter for å oppnå fred. Globale ledere, politikere og investorer er blant de som deltar på Davos-konferansen.

Pence ved Vestmuren

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence besøkte tirsdag Yad Vashem og Vestmuren før han avsluttet sitt besøk i Israel og reiste videre. Pences besøk og omvisning ved Vestmuren var privat og ledsaget av rabbi Shmuel Rabinovitch. Ingen israelske ledere var med på turen. Tidligere på dagen avla han besøk ved Yad Vashem sammen med statsminister Binyamin Netanyahu og hans kone Sara, og la ned krans i minnehallen over jødene som ble myrdet under Holocaust.

Forbedret Skylark

Det israelske forsvaret (IDF) viste denne uken frem den nye versjonen av dronen Skylark som brukes av artilleristyrker. Den nye versjonen har lengere rekkevidde og kan holde seg i luften lengere, samtidig som den kan ta høyresolusjonsbilder fra toktene. Dronen er ikke større enn at en person kan lansere den.

Snøfall i nord

Israelere flokket til nasjonalparkene i nord sist helg etter at det falt store mengder snø i fjellene like før helgen, og Hermonfjellet var helt hvitt av snø. I lavere strøk var det stor vanngang i elvene noe som også trakk til seg mange besøkende. Det er antatt at over 60.000 israelere besøkte nasjonalparker sist helg, og på Hermonfjellet var det over 8.500.

Sterk vekst i turisme

Antall ukentlige direktefly til Eilat har økt fra fire til nesten 50 de siste tre årene og det har ført til sterk økning i antall utenlandske turister til den israelske badebyen i sør. Myndighetene forventer at 130.000 turister vil besøke Eilat innen sesongen er over etter påsken, og det er nesten dobbelt så mye som de 77.000 som besøkte Eilat i samme periode i fjor. Statlig subsidiering av rutene til Eilat er en av årsakene, og SAS Airlines, Finnair, Ryanair er blant de selskapene som nå flyr direkte til Eilat.

Ben Gurion blir «storflyplass»

Den israelske hovedflyplassen Ben Gurion har til nå i internasjonal sammenheng vært kategorisert som en middels stor flyplass. Men fra og med 2019 vil Ben Gurion bli for en «storflyplass» å regne i internasjonal målestokk ettersom passasjertallet er ventet å nå 23 millioner i inneværende år og 25 millioner til neste år, melder Israel Airports Authority.