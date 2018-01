Nyhetssammendrag 25. januar 2018

Revurderer all PLO-bistand

Israelsk fjernsyn melder at USA revurderer all amerikansk bistand til PLO-myndigheten. Krefter innenfor Trump-administrasjonen er ikke fornøyd med å bare kutte til UNRWA (FNs hjelpeorganisasjon for palestina-arabere) men vil også kutte til PLO-myndigheten fordi de har boikottet Trump-administrasjonen. FN-ambassadør Nikki Haley skal være en av pådriverne for dette. USA gav 700 millioner dollar til palestina-araberne i fjor.

Ingen kontakt siden jul

En kilde i Det hvite hus i Washington sa denne uken at Trump-administrasjonen ikke har hatt noen kontakt med PLO-myndigheten siden desember i fjor, da president Donald Trump kom med sin erklæring om at Jerusalem er Israels hovedstad og at USA med tiden vil flytte sin ambassade til Jerusalem.

Israel blant de beste

Israel er rangert som en av de 10 mektigste og innovative landene i verden. Amerikanske US News and World Report rangerte Israel som nummer 8 over de mektigste landene hva militær makt og internasjonale allianser, økonomisk og politisk innflytelse angår, mens Bloomberg Financial rangerte Israel som den 10. mest innovative nasjonen når det gjelder oppstart av nye foretak, forskning og utvikling.

Rekordmange kinesiske turister

Antall kinesiske turister til Israel i 2017 var på over 113.000, og det er rekord melder det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. I inneværende år er det ventet at tallet vil havne på 150.000, og Kina er det landet som vokser mest når det gjelder turister til Israel.

Luksusfly for Abbas

Til tross for bistandskutt og vanskelige tider hos PLO-myndighetene, så skal PLO-leder Mahmoud Abbas om to uker få overlevert et luksuriøst privat jetfly om to uker. Flyet koster 50 millioner dollar og skal stasjoneres i Amman, Jordan, for Abbas bruk. Deet er finansiert med 30 millioner fra PLO-myndigheten og 30 millioner fra Palestinian National Fund, melder Hadashot.

Finland skal granske Holocaust

Funnet av et vitneutsagn fra en finsk Waffen-SS offiser fra Den andre verdenskrig har ført til at Finland vil innlede en granskning rundt hvorvidt finske soldater deltok i drap av jøder under Holocaust. SS-offiseren Olavi Kustaa Aadolf Karpo skrev i et gammelt brev om hvordan de skjøt og henrettet jøder i Ukraina. Etter henvendelse om dette fra Simon Wiesenthal Center besluttet Finlands president Sauli Niinistö at de vil granske saken. Finland deltok med Tyskland i angrepet på Sovjetunionen.

Daiso til Israel

Den japanske butikkjeden Daiso kommer til Israel. Det er Union Group som er agent for H&M og COS i Israel, og importør av Toyota og Lexus som vil åpne og drive butikkene. Daiso er en såkalt «dollar store» hvor alt koster omentrent det samme og de selger husholdningsprodukter og leketøy.