Nyhetssammendrag 26. januar 2018

Toppmøte i Davos

Statsminister Binyamin Netanyahu og USAs president Donald Trump hadde et sidemøte under World Economic Forums samling i Davos torsdag. President Trump sa han fremdeles ønsker en fredsavtale mellom Israel og palestina-araberne men understreket at USA er rede til å kutte all bistand til PLO-myndigheten dersom de ikke vil forhandle med Israel. Han la til at anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad ikke er gjenstand for forhandlinger.

Vurderer stenge kontor

Amerikanske myndigheter vurderer å stenge PLOs representasjonskontor i Washington, melder Israels Hadashot fjernsyn. Trusselen er en del av Trump-administrasjonens press på palestina-arabiske ledere som nekter å forhandle med Israel.

Vurderer Hizballah-forbud

Britiske parlamentarikere har denne uken debattert hvorvidt de skal vedta et totalforbud mot den islamske terrorgruppen Hizballah i Libanon. Flere av politikerne stilte spørsmålstegn ved regjeringens eksisterende skille mellom Hizballahs «politiske fløy» og den «militære fløyen». -Tiden er inne for å avslutte dette farlige semantiske spillet.

Store iranske styrker i Syria

Israels ambassadør til FN, Danny Danon sa i et innlegg i FN denne uken at Iran er i ferd med å gjøre Syria om til verdens største base. Han viste til at det er 82.000 kampstyrker under iransk myndighet i Syria, deriblant 3.000 fra Irans revolusjonærgarde, 9.000 fra Hizballah, 10.000 fra sjiagrupper og 60.000 syrere under iransk kommando. Danon sa at Irans mål er å destabilisere Syria og regionen og å true Israel.

Søker etter ambassadør

Utenriksdepartementet begynte denne uken å se seg om etter ny ambassadør til Jordan. De håper å finne en kandidat innad i departementet. Israels ambassadør ble stengt etter at en vakt skjøt to jordanere inne på ambassaden i fjor som truet vakten.

Høyere utdanning for arabere

Antall arabere i Israel som studerer på universitet og høyskoler har økte med 79 prosent i løpet av de siste sju årene, ifølge Council for Higher Education. Mens det i 2010 var 26.000 arabiske studenter ved israelske universitet var tallet i 2017 47.000.

Vant kontrakt i Australia

Forsvarsprodusenten Elbit Systems Ltd. er blitt tildelt en kontrakt på 150 millioner dollar over fem år fra forsvarsdepartementet i Australia. Elbit skal utvikle og gi brukerstøtte til landets militære elektroniske kampsystem.

Turist-boom i Israel

Hotellbelegget i Israel er nå det høyeste på over ti år og indikerer at Israel er inne i en turist-boom. Mens mange israelere tar ferie utenlands, strømmer utlendinger samtidig til Israel. Utenlandske turister hadde 10.6 millioner hotellovernattinger i Israel i fjor, og det er 23 prosent mer enn i 2016. Det er ventet at passasjertrafikken til Israel vil øke fra 20 til 23 millioner neste år, melder Globes.