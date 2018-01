Nyhetssammendrag 29. januar 2018

Strid om Holocaust-lov

Israel og Polen har fått en knute på den diplomatiske tråden etter at et nytt polsk lovforslag kriminaliserer de som beskylder polakker for Holocaust-overgrep. Det samme gjelder de som kaller nazistenes konsentrasjonsleirer i Polen for «polske dødsleire». Polen hadde flere slike leirer under Den andre verdenskrig. Statsminister Binyamin Netanyahu og hans polske kollega Mateusz Morawiecki er blitt enige om å åpne en dialog om saken. Israelske ledere mener loven er en form for Holocaust-fornektelse, mens polakkene på sin side mener at dette tilhørte Nazi-Tyskland og ikke Polen.

Tester Cadillac i Israel

Den ledende amerikanske bilprodusenten Cadillac har begynt testingen av en autonom versjon av bilmerket Cadillac i Israel. Utprøvingen av de selvkjørende bilene skjer på offentlige veier, og systemet koster 5.000 dollar på toppen av bilprisen. General Motors har valgt Israel som sted for testingen av systemet fordi landet har god infrastruktur og teknologi som gjør det lettere å prøve ut biler med ulike former for selvkjørende systemer.

Saksøker over rakett

Israel Aerospace Industries Ltd. har anlagt sak mot Lloyds of London og tre andre forsikringsselskap som forsikret oppskytingen av en Amos 6 satellitt som havarerte i Florida i september i fjor høst. IAI krever ytterligere 300 millioner shekel på toppen av de 214 millioner dollar som allerede er utbetalt. Forsikringsselskapene hevder at de ikke var orientert om at satellitten var montert på raketten under utprøvingen av rakettmotorene, og at de derfor ikke vil betale. IAI hevder at eksplosjonen som førte til havariet ikke skjedde da motorene ble testet og at de derfor krever full utbetaling.

Nok regn i januar

Myndighetene i Israel vil ikke erklære vinteren 2017-2018 for et «tørkeår» fordi det kom akkurat nok nedbør i januar måned til å unngå dette. Nedbøren hittil i vinter er på 90 prosent av det som er normalt for sesongen, og dette gjør at de ikke vil deklarere vinteren en «tørke». Men vannskiferen i Israel har fremdeles farlig lite vann lagret. Genesaretsjøen har de siste dagene steget med 9 centimeter og var lørdag på 214.01 meter men bare 84 cm over den sorte linjen som er århundrets laveste registrerte nivå. Vannstanden er hele 5.21 meter under maksimumsnivået.

IKEA-grunnlegger er død

Svensken Ingvar Kamprad, grunnleggeren av butikkjeden IKEA døde lørdag etter kort tids sykeleie. Kamprad var kjent for møbelkjeden som har butikker over det meste av verden, inkludert flere i Israel. Kamprad var i sin ungdomstid involvert med nazismen, men dette skadet ikke kjedens renomme mens den vokste til også å inkludere butikker i Israel.