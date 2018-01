Nyhetssammendrag 30. januar 2018

Israel inn i ESA

Israel og European Space Agency (ESA) diskuterer nå muligheten for at Israel skal bli med i ESA under spesiell tilrettelegging. ESA krever at medlemmer må være et europeisk land, men Johann-Dietrich Worner sa på en romfratskonferanse i Tel Aviv at de håper kunne komme frem til en egen ordning slik at Israel kan bli med. ESAs misjon er å utvikle Europas romfartskapasitet, og dersom Israel får bli med betyr det utvidet samarbeid mellom dem og ESA, og Israel vil få være med i de ulike programmene ESA har. Canada er det eneste landet som har en samarbeidsavtale med ESA, og det er ventet at Israel vil få noe lignende.

Flyavtale med Kroatia

Israel og Kroatia har blitt enige om salg av israelske F-16 fly til Kroatia. Avtalen ble inngått på sidelinjen av World Economic forum i Davos, Sveits, i forrige uke. Israel vil selge landet 30 eldre modeller av F-16 til en verdi av 500 millioner dollar. Avtalen krever godkjennelse fra USA. Kroatia er i ferd med å skifte ut en flåte på gamle MiG 21 fly fra det tidligere Sovjetunionen, og de vurderte også fly fra Saab i Sverige. Israel har den største flåten av F-16 fly i verden utenfor USA.

Forsvarte FN-handling

USAs tidligere president Barack Hussein Obama forsvarte på et møte i synagogen Temple Emanu-El i New York i forrige uke beslutningen fra desember 2016, hvor USA tillot at FNs sikkerhetsråd fordømte israelske bosetninger. Dette ble sett på som et dolkestøt av Israel i Obama-administrasjonens siste dager. Obama hevdet at å ikke tillate fordømmelsen ville skadet USAs troverdighet når det gjelder menneskerettigheter.

FN-ansatte streiket i Gaza

Skoler, klinikker og matdistribusjonssentre i Gaza var stengt mandag som følge av at 13.000 ansatte i FNs bistandsorganisasjon for palestina-arabere, UNRWA, streiket i en dag mot at USA har besluttet å kutte overføringene til UNRWA. Trump-administrasjonen har i første omgang kuttet 65 millioner dollar i overføringer og vil trolig kutte ytterligere senere.

Sodastream kraftig opp

Det israelske selskapet Sodastream som produserer brusmaskiner for hjemmebruk har hatt en formidabel vekst siden de ble notert på børsen i Tel Aviv (TASE) i 2011. Selv om selskapet har hatt mange opp og ned turer, er kursen nå på nesten 79 dollar noe som er 333 prosent høyere enn da de ble listet på TASE i 2011.

Markerte Holocaust minnedagen

Israels representasjon til FN har åpnet en utstilling i organisasjonen for å markere Den internasjonale Holocaustminnedagen som formelt fant sted sist lørdag. Utstillingen vil blant annet fokusere på March of the Living, en marsj som finner sted hvert år til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. Utstillingen har fått tittelen «Vitnet» og markerer at marsjen er 30 år i år, og at tidsvitnene sakte men sikkert er i ferd med å forsvinne.