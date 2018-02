Nyhetssammendrag 31. januar 2018

USA: Haniyeh er terrorist

Det amerikanske utenriksdepartementet sa denne uken at de har erklært Hamas leder Ismail Haniyeh for en terrorist. En talsmann for departementet sa at Haniyeh sammen med to islamske grupper, en i Egypt og en i PLOs selvstyreområder, fikk designasjonen «globale terrorister».

Vil ikke påtvinge avtale

Den amerikanske representanten for internasjonale forhandlinger, Jason Greenblatt sa på en konferanse tirsdag at Trump-administrasjonen ikke vil påtvinge en «fredsavtale» på hverken Israel eller palestina-araberne. Han oppfordret dem til å komme til forhandlingsbordet og selv oppnå en avtale.

Advarer mot gassfelt

Israel betegnet libanesiske myndigheters utlysing av leteboring i omstridt farvann som «svært provoserende». Libanon har bedt internasjonale selskaper legge inn anbud på blokkene som ligger i et område som også Israel gjør krav på. Israel har gjort det klart at det vil være en stor «feiltakelse» av internasjonale selskaper å delta i boringen i dette området.

FN legger ut svarteliste

Israels ambassadør til FN, Danny Danon kom med særdeles sterk kritikk av FNs menneskerettighetsråd etter at de besluttet å offentliggjøre en «svarteliste» over selskaper som driver handel med jødiske bosetninger i Judea og Samaria. Navnene på selskapene er ennå ikke offentliggjort, men det skal være 206 i alt, og 143 av dem er i Israel og 22 i USA og resten i 19 andre land. Hele 64 av dem er allerede kontaktet av FN om dette. Rådet håper å legge press på selskapene slik at de trekker seg ut.

Norge punger ut for UNRWA

Norge er blant 11 land som har besluttet å dekke opp for kutt i amerikansk bistand til UNRWAs arbeid i de palestina-arabiske områdene. Trump-administrasjonen i USA kunngjorde nylig at de vil kutte 65 av 125 millioner dollar de hadde budsjettert til UNRWA for inneværende år i denne omgang. Sterk misnøye med måten UNRWA drives på er årsaken til det amerikanske kuttet. Sveits, Finland, Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Russland har fremskyndet sine bidrag for å dekke opp kuttet, mens Belgia, Kuwait, Nederland og Irland vil betale sine bidrag om kort tid

Besøkte nytt Holocaust-museum

President Reuven Rivlin besøkte denne uken det fremtidige Holocaust-museet i Hellas som skal påbegynnes senere i år. Det skal ligge ved en jernbanestasjon hvor jøder fra Hellas ble samlet opp og sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Hele 90 prosent av de 50.000 jødene som ble sendt fra Thessaloniki ble myrdet. Det 7.000 kvadratmeter store museet skal stå ferdig i 2020 og vil koste 24 millioner dollar.