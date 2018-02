Nyhetssammendrag 01. februar 2018

Farlig nær kollisjon

To fly var bare sekunder unna å kollidere i luften utenfor kysten av Tel Aviv tirsdag. De to flyene passerte hverandre med 60 meters avstand mens de fløy 700 kilometer i timen. Kollisjonen ble avverget da piloten på et amerikansk FedEx godsfly som kom inn for landing, så det andre lille flyet som hadde kommet ut av kurs, og fikk manøvrert unna. Det andre flyet tilhørte FN og var på vei fra Tel Aviv til Egypt. Israel har bedt FN om en forklaring på hvorfor deres piloter ikke fulgte ruten de skulle.

FN markerte Holocaust

Den internasjonale Holocaust-minnedagen ble markert ved FNs hovedkvarter onsdag. Generalsekretær Antonio Guterres sa at «Holocaust fant ikke sted i et vakuum» og at Holocaust var kulmineringen av flere tusen år med jødehat. Guterres la til at han så det som sin oppgave å gjøre alt han kan for å bekjempe antisemittisme. Flere Holocaust-overlevende deltok under markeringen.

Vil straffe nasjoner

USAs president Donald Trump sa i sin årlige «State of the Union» tale til kongressen mandag kveld at landene som stemte mot USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad burde straffes økonomisk. Han sa USA i 2016 gav over 20 milliarder i bistand til nasjonene som i januar stemte mot USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem, og ba kongressen om å kutte bistanden til dem over dette.

Ny ammunisjon

Israel Military Industries Ltd. har utviklet en ny og langt kraftigere 5.56 mm kule som kan gå igjennom 3.4 mm pansret stål på 800 meters avstand. 5.56 mm ammunisjonen er standard blant NATO land, og tidligere var det bare 7.62 mm ammunisjon som hadde slik gjennomtrengende kraft. IMI utviklet ammunisjonen fordi mange land ønsker en standard ammunisjon med ulik kraft, fremfor å måtte ha våpen i ulik kaliber.

Ny flagglov

Et nytt lovforslag i Knesset vil pålegge alle organisasjoner å ha det israelske flagget oppe når en politiker deltar på et offentlig arrangement. De som bryter loven risikerer en bot på 30.000 kroner dersom loven blir vedtatt.

FN utsetter svarteliste

FNs menneskerettighetsråd har besluttet å utsette offentliggjøringen av en «svarteliste» over selskaper som driver handel i Israel forbi 1967-grensen. Utsettelsen er trolig et resultat av amerikansk press. Organisasjonen skal diskutere svartelisten på sitt møte i Geneve i slutten av denne måneden.

Kanadiske flyruter

De kanadiske flyselskapene Air Canada og Air Transat vil øke flyvningene til Israel etter at Israel og Canada i forrige uke undertegnet en transportavtale. De ukentlige flyavgangene mellom landene vil øke fra 12 til 19, og vil gå fra Montreal og Toronto til Tel Aviv.