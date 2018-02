Nyhetssammendrag 02. februar 2018

Rakettangrep på sabbaten

Den jødiske sabbaten ble forstyrret fredag kveld da terrorister i Gaza skjøt en rakett mot Shaar Hanegev regionen. Raketten eksploderte i et ubebodd område. Dette var andre gangen på 24 timer at det ble skutt raketter fra Gaza mot Israel. Torsdag kveld le det skutt en rakett og tidligere på dagen pågrep israelske styrker fire Hamas-terrorister som tok seg inn fra Gaza til Israel.

Besvart med bomber

Israelske jagerfly bombet Hamas-mål i Gaza lørdag morgen som svar på rakettangrepene det siste døgnet. Det israelske forsvaret (IDF) sa at de bombet to installasjoner til Hamas i Gaza. Dette var i tillegg til et tokt fredag for en rakett som ble skutt torsdag kveld.

Ruster opp betraktelig

Forsvarsminister Avigdor Lieberman har angivelig godkjent planene for en kraftig opprustning av IDFs mellomdistanseraketter. Dette arsenalet skal bygges i form av et nettverk og skal være en motvekt mot Hizballahs over 100.000 kort og mellomdistanseraketter de har rettet mot Israel fra Libanon. Den israelske opprustningen koster i første omgang en halv milliard shekel, skriver Yedioth Ahronot.

Planlegger fredsinitiativ

Channel 10 fjernsyn melder at Trump-administrasjonen i USA planlegger å avdekke et eget initiativ til en fredsplan mellom Israel og palestina-araberne selv om PLO-myndigheten og Mahmoud Abbas boikotter den. President Donald Trump sa på et møte i Davos i forrige uke at de har et forslag til fred, men ingen detaljer er kjent. Jerusalem skal angivelig ikke være gjenstand for forhandlinger.

Kjørte feil, angrepet

En israeler ble angrepet av palestina-arabere fredag da han kjørte inn til den palestinaarabiske byen Abu Dis. Det oppstod ville tilstander i byen mot israeleren og en stund deltok 200 arabere i steinkasting mot bilen før de satte fyr på den, og de forhindret ham i å forlate stedet. Sjåføren ble reddet av israelske soldater som nå etterforsker saken.

Sanksjoner mot Hizballah

USA innførte fredag sanksjoner mot seks personer og sju bedrifter som har tilknytning til Hizballahs finansmann Adham Tabaja fra Libanon. USA mener at Tabaja er en av terrorgruppen Hizballahs fem ledende finansmenn.

Fordømmer israelsk turisme

EN EU-rapport som den britiske avisen The Guardian har fått tak i kritiserer israelsk utvikling av historiske steder i Jerusalem som «turisme-bosetninger» og beskylder Israel for å bruke turisme som et politisk redskap for å omskrive historien og dermed støtte utvidelse av bosetningene. Blant ankepunktene er en planlagt kabelbane fra den vestlige delen av Jerusalem til Vestmuren som skal gjøre det lettere for turister å besøke stedene. Kabelbanen går 100 meter unna Tempelplassen og dette utgjør en sikkerhetsrisiko, heter det i rapporten fra EU Heads of Mission i Jerusalem.