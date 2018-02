Nyhetssammendrag 05. februar 2018

Slutt på skattefritak

Jerusalem by har besluttet å fjerne skattefritaket mange kirker og FN nyter i byen etter at et nytt juridisk skriv konkluderer med at disse eiendommene ikke blir brukt som «tilbedelsessteder» og derfor ikke nyter godt av fritak fra eiendomsskatten. Jerusalem by har begynt innkrevingen av 650 millioner shekel fra 887 eiendommer i Jerusalem som tilhører kirkesamfunn og FN.

Israel aksjonerte i Sinai

Israelske droner, jagerfly og helikopter har utført over 100 tokt i Sinai mot ISIS terrorister. Aksjonene ble utført i samarbeid med Egypt, skriver New York Times. Egypt på sin side benektet for at dette var tilfelle og Israel har ikke ville bekrefte saken.

Stør fallskjermøvelse

Det israelske forsvaret (IDF) planlegger å gjennomføre den største fallskjermøvelsen siden 2012 senere i år. Fallskjermsoldater skal slippes ut fra C-130 transportfly som Israel anskaffet i 2014, og øvelsen vil finne sted i den sørlige delen av landet.

Slovenia utsetter votering

Det slovenske parlamentets utenrikskomite har utsatt en votering som ville anerkjent en palestina-arabisk stat i Israel. I stedet vil de avvente en offisiell posisjon på saken fra regjeringen. Utenriksminister Karl Erjavec sa at regjeringen trolig vil diskutere saken i neste uke. I EU er det bare Sverige som formelt sett har anerkjent en palestina-arabisk stat i Israel. Flere andre medlemmer som Polen, Ungarn Tsjekkia og andre øst-Europeiske land anerkjente en slik stat før de ble medlem av EU.

Skarpe ord fra PLO

PLOs generalsekretær Saeb Erekat har beskyldt USA for å forsøke å gjennomføre et kupp mot PLO-myndigheten. Erekat viste til Trump-administrasjonens kritikk av PLO og beskyldningene mot Mahmoud Abbas for hans antisemittiske uttalelser. Erekat gikk så langt som å be USAs FN-ambassadør Nikki Haley om å «holde kjeft» fra nå av og ikke kritisere Abbas mere.

Walmart til Israel?

Statsminister Binyamin Netanyahu hadde under det økonomiske toppmøtet i Davos, Sveits i forrige måned et møte med en av Walmarts ledere fra USA. Walmart er verdens største butikkjede. Netanyahu og John Furner diskuterte muligheten for at Walmart skal åpne butikker i Israel og å investere i israelske selskaper. Netanyahu understreket overfor Furner og Walmart at døren til Israel er åpen for Walmart og at Israel er rede til å forenkle reguleringene slik at det er enklere for selskaper å drive i Israel.

Storm avdekket kabler

To undersjøkabler som knytter Israels kommunikasjon til resten av verden ble avdekket på en strand nær Haifa sist helg. De to fiberoptiske kablene ble avdekket som følge av den siste vinterstormen som førte til nedbør i høyereliggende strøk, og stor bølger langs kysten, som vasket bort sand og fyllmasse, slik at kablene kom frem.