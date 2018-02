Nyhetssammendrag 03. februar 2018

Knivstukket til døde

En israelsk mann ble knivstukket til døde mandag ettermiddag da en terrorist angrep ham med en kniv på en haikeholdeplass utenfor Ariel. Terroristen kom seg unna og israelske styrker leter nå etter mannen. Den drepte var firebarnsfaren Itamar Ben Gal (29) fra Har Bracha.

Nye betingelser fra PLO

PLO-myndighetens leder Mahmoud Abbas har satt rem nye betingelser for at de skal delta i «fredsforhandlinger» med Israel. Blant annet krever han at forhandlingene skal skje under en internasjonal mekanisme, basert på et arabisk fredsinitiativ, hvor USA har en minimal rolle. Det arabiske initiativet går tilbake til 2002 og omfatter en full israelsk tilbaketrekning til grensene fra 1967, inkludert Golanhøydene. Når dette er innfridd vil araberlandene «vurdere» en slutt på konflikten med Israel og normalisere forbindelsene. Det er ventet at Abbas vil legge frem dette i FNs sikkerhetsråd senere i februar.

Ny offensiv i FN

PLO-myndigheten planlegger å lansere en ny stor offensiv mot Israel i FN og Den internasjonale domstolen i Haag, melder Al Jazeera. Beslutningen ble fattet sist helg på et møte. De vurderer også å suspendere anerkjennelsen av Israel inntil de anerkjenner en PLO-stat basert på grensene fra 1967, stanser utvidelsene av bosetningene og trekker tilbake anneksjonen av den østlige delen av Jerusalem.

Legaliserte bosetning

Israel har gitt en juridisk godkjennelse av bosetningen Havat Gilad som svar på at palestina-arabiske terrorister i januar myrdet rabbi Raziel Shevach som kom fra bosetningen. Rabbi Shevach ble skutt da terrorister kjørte opp på siden av hans bil nær sitt hjem.

Ny holocaust-erstatning

Den tyske staten har besluttet å anerkjenne 25.000 jøder fra Algerie som holocaust-overlevende og de vil dermed få tilgang til en engangserstatning senere i år. Jøder som bodde i Algerie mellom juli 1940 og november 1942 og som led under nazistenes styre vil få i underkant av 25.000 kroner hver.

Nye patruljeskip

Israel avdekket denne uken et nytt patruljeskip som skal vokte israelske olje og gassinstallasjoner i Middelhavet. Israel skal skaffe seg i alt fire Saar 6 skip som er utstyrt med avanserte sensorer og som har ulike våpensystemer for å forsvare installasjonene. Skipene bygges ved Thyssen Krupp i Tyskland og de frøste vil bli levert i 2020.

Nytt gassfunn

Kypriotiske medier melder at det er gjort et stort gassfunn i landets territorialfarvann. Funnet er på 170 til 230 BCM og det er 70 prosent av Israels gigantfelt Tamar. Dette kan påvirke mulighetene for Israel til å eksportere gass. Feltet som ligger 75 kilometer sør av øya og skal utvikles av italienske ENI og franske Total SA.