Nyhetssammendrag 07. februar 2018

Polsk holocaust-lov undertegnet

Polens president Andrzei Duda undertegnet tirsdag en ny kontroversiell lov som åpner for fengselsstraff for de som antyder eller sier at Polen var involvert i holocaust. Både USA og Israel kom med skarp kritikk av loven som nå har trått i kraft. Fra nå av er det forbudt å referere til nazistenes konsentrasjonsleirer i Polen som «polske dødsleirer» eller på annen måte si at den polske nasjonen var medskyldig i nazistenes forbrytelser.

Raid i Nablus (Sikem)

Soldater fra Det israelske forsvaret (IDF) gjennomførte tirsdag kveld et raid i Nabuls (Sikem) på jakt etter en terrorist som drepte en jøde i Ariel mandag. Minst en palestina-araber ble drept og 47 andre skadet i sammenstøt med de israelske styrkene. Sju personer ble arrestert. Den mistenkte morderen Abed al-Karim Assi er imidlertid fremdeles på frifot.

Besøkte grensen i nord

Statsminister Binyamin Netanyahu besøkte tirsdag grenseområdene på Golanhøydene nord i Israel. I et møte med israelske soldater understreket han at han var godt fornøyd med arbeidet de gjør for å beskytte Israel, samtidig som han advarte Israels fiender om å «ikke teste» Israel. -Vi ønsker fred med er forberedt på alle mulige scenarioer, og jeg anbefaler at ingen tester vår besluttsomhet, sa han.

Masseproduksjon av droner

Iran kunngjorde denne uken at de har åpnet en fabrikk som skal masseprodusere droner som kan utstyres med ulike typer våpen. Dronene kan også utføre rekognoseringstokt. Slike droner kan utgjøre en trussel mot Israel. I 2015 skjøt Israel ned en slik drone fra Hizballah som kom inn over Golanhøydene.

Brite operert i Israel

Den britiske jenta Kyra Warrell fra Brighton gjennomgikk søndag en operasjon ved Rambam Hospital i Haifa, for å forlenge en fot som var kortere enn den andre. Jenta led av en sjelden medfødt feil som gjorde at den ene foten ville vært 16 cm kortere enn den andre, og trolig måtte amputert den. Den israelske legen Dror Paley som er en av verdens fremste eksperter på slike tilfeller, forlenget foten slik at den vil vokse normalt. Hun må ha en ny operasjon som koster nærmere 1 million kroner senere, og familien vil selge huset sitt for å betale for operasjonen. Det bankerotte britiske helsesystemet foreslo amputasjon fremfor operasjon.

Merck til Israel

Det tyske farmasøytiske selskapet Merck åpnet denne uken et laboratorium ved Hebrew University Edmun J. Safra Campus. Laboratoriet er en del av Mercks samarbeid med Hebrew University og de arbeider for å utvikle nanoteknologi og materialer.