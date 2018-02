Nyhetssammendrag 08. februar 2018

Får fly over Saudi Arabia

Myndighetene i Saudi Arabia har angivelig gitt grønt lys for at deres luftrom skal kunne benyttes av flyruter mellom Israel og India. En slik direkteflyvning vil kutte ned flytiden med flere timer, og det vil være første gang et arabisk land har gått med på dette. Saudi Arabia benektet imidlertid at det var gitt tillatelse til at Air India skal få fly iver landet på ruten mellom New Delhi og Tel Aviv.

Kalde føtter

Israelske myndigheter sier at de tror Saudi Arabia fikk kalde føtter om overflyvningene til og fra Israel etter at saken ble kjent i internasjonale medier, og derfor kan ha gått tilbake på avtalen. En kilde i Saudi Arabia bekreftet at Air India har søkt om tillatelse til overflyvninger men ville ikke si noe mer om saken.

Tilknytning til ISIS

Finsk politi opplyste i går at den marokkanske asylsøkeren som drepte to og skadet åtte i et knivangrep i den sørlige delen av Finland i fjor, uten tvil identifiserte seg selv med den islamske terrorgruppen ISIS. Olli Toyras i Den nasjonale etterforskningsenheten sa at Abderrahman Bouanane ble radikalisert tre måneder før han aksjonerte i Turki 18. august i fjor. Selv om han var alene så han på seg selv som en ISIS-terrorist, sa Toyras.

USA kritiserte PLO

Den amerikanske ambassadøren til Israel, David Friedman, kom med skarp kritikk av palestina-araberne som lovpriste mordet på rabbi Itamar Ben-Gal som ble knivstukket til døde i Ariel sist mandag. -Palestina-arabiske ledere har lovprist drapsmannen, sa Friedman, som for 20 år siden donerte en ambulanse til Ariel. Palestina-araberen Abed al-Karim Assisi stod bak drapet. Flere andre land, inkludert Norge, var blant dem som fordømte drapet.

Trussel mot rigger

En høytstående offiser i den israelske marinen bekreftet denne uken at den islamske terrorgruppen Hizballah har raketter i sitt arsenal som kan utgjøre en stor trussel mot Israels olje og gassinstallasjoner i Middelhavet. Gass fra feltene står for 60 prosent av Israels strømproduksjon, og et angrep mot ett av feltene kan ha store ringvirkninger, skriver Algemeiner.

Vekst i valutareserver

Israels valutareserver var ved utgangen av januar på rekordstore 117.615 milliarder dollar, melder Bank of Israel. Det er 4.6 milliarder mer enn ved slutten av desember i fjor. Veksten kommer av Bank of Israels valutakjøp som utgjorde 1.8 milliarder, reevaluering av eksisterende reserver på 1.8 milliarder, og statlige overføringer fra utlandet på nesten 950 millioner dollar.

Koreansk kjede til Israel

Den koreanske detaljhandelen Minigood skal åpne tre butikker i Israel. Minigood selger veskter, bagger, klær, kosmetikk og husholdningsartikler. Selskapet håper å ha 2.000 butikker og salg på 1 milliard dollar innen 2020 i sine utsalg i Asia.