Nyhetssammendrag 09. februar 2018

Ny ambassadør til Jordan

Utenriksdepartementet utnevnte torsdag Amir Weissbrod til ny ambassadør i Jordan. Weissbrod skal erstatte Einat Schlein som forlot Amman i juli i fjor etter at en israelsk sikkerhetsvakt ved ambassaden skjøt og drepte to jordanere som angrep ham. Weissbrod snakker flytende arabisk og var førstesekretær ved ambassaden i Jordan fra 2001 til 2004.

Kraftig amerikansk angrep

Det amerikanske militæret lanserte onsdag en kraftig aksjon mot syrisk-støttede styrker i den østlige delen av landet, nær Eufrat-elva. Den amerikanske aksjonen kom etter at minst 500 syrisk-støttede styrker angrep opposisjonsstyrker som USA støtter. De syrisk-støttede styrkene brukte raketter, granater og stridsvogner i aksjonen og flere av granatene landet bare noen hundre meter unna de amerikansk-støttede styrkenes hovedkvarter øst av Eufrat elva. Over 100 syrisk-støttede styrker ble drept i det amerikanske flyangrepet.

Skjøt drone fra Syria

Styrker i Syria skjøt torsdag ettermiddag med maskingevær mot en israelsk drone av typen Skylark på Golanhøydene. Skuddene traff et bolighus. Tidligere på dagen ble et annet bolighus også truffet av kuler fra syrisk side.

Skjøt mot bøye

Den israelske marinen åpnet ild mot to store bøyer som ble drevet av vind og strøm fra libanesisk farvann og inn på israelsk territorium. De åpnet ild for å sikre seg om at det ikke var eksplosiver om bord.

EU ber USA revurdere

EU-politikere ba denne uken USA om å revurdere kuttet i overføringene til UNRWA som er FNs hjelpeorganisasjon for palestina-arabiske flyktninger. USA mener UNRWA trenger reform og viser til hvordan Hamas har brukt organisasjonen til militære formål og UNRWAs spredning av antisemittisme.

Gav 10 millioner dollar

Den amerikanske milliardæren og president Donald Trumps nære rådgiver, Stephen Schwarzman kunngjorde denne uken at han vil gi 10 millioner dollar til Israels nasjonalbibliotek. Gaven skal finansiere klasserom og trening ved et senter oppkalt etter giveren som skal styrke kulturelle forbindelser mellom jøder, kristne og muslimer. Biblioteket som er under bygging ligger like ved Knesset.

Nye helikopter

Det israelske flyvåpenet (IAF) har begynt jakten på en ny helikoptertype som skal overta for den gamle arbeidshesten Sikorsky CH-53 Sea Stallion som har vært i tjeneste i snart 50 år. Den gamle maskinen har navnet Yasur, og ble tatt i bruk i 1969. IAF vurderer blant annet Sikorskys CH-53K King Stallion som koster 87 millioner dollar per stykk. Det kan frakte flere titalls soldater, to Jeeper og har en lang rekkevidde foruten en levetid på 50 år.