Nyhetssammendrag 12. februar 2018

Konflikt med Iran uunngåelig

En israelsk sikkerhetsanalyse av helgens kamper på grensen mot Syria konkluderte søndag med at den isolerte hendelsen er over. Men det er bare et tidsspørsmål før neste provokasjon finner sted og Israel og Iran vil utkjempe nye slag. Lørdagens farlige situasjon oppstod da en iransk drone fløy inn over Israel fra Syria, nær den jordanske grensen. Israel skjøt ned dronen og lanserte en serie med bombetokt over Syria, og et israelsk F-16 jagerfly ble skutt ned av syriske raketter. Begge pilotene overlevde, og flyet styrtet inne i Israel.

Reagerte hardt

Nedskytingen av det israelske jagerflyet førte lørdag til at Israel lanserte et andre bombetokt over Syria. I alt 12 installasjoner, deriblant flere hemmelige iranske baser for droner, luftforsvar og andre militære installasjoner ble ødelagt og mange skal ha blitt drept. Syria besvarte det andre israelske toktet med omfattende luftvernskyts inkludert avanserte russiske anti-fly raketter. Men ingen av dem skal ha truffet de israelske flyene. Den israelske hæren opplyste at blant målene til de israelske flyene var et mobilt iransk kommandosenter i den syriske byen Palmyra, som har vært under iransk kontroll i flere måneder.

Begrenser Assad

Den storstilte israelske aksjonen mot Syria lørdag ble angivelig tatt med hensikt på å begrense diktator Bashar Assads mulighet for å kunne skyte ned israelske fly i fremtiden. Aksjonen var også ment å sende et budskap til Assad om at prisen for å skyte ned et israelsk fly er formidabel. Israel skal de siste ukene ha informert Iran via europeiske ledere om militære konsekvenser dersom de krysset gitte grenser.

Vil ikke tillate iransk nærvær

Lederen for Det israelske forsvarets (IDF) nord kommando understreket søndag overfor Iran at Israel ikke vil tillate at Iran etablerer seg i Syria. Generalmajor Yoel Strick til at Israel ikke er interessert i å trappe opp konflikten med Syria. -Iran ønsker å etablere en operasjonsbase i Syria for å angripe Israel. Vi vil ikke tillate det, sa han

Forsterkninger i nord

IDF sendte søndag flere mobile rakettforsvarssystem til grenseområdene i nord. Forsvaret ville ikke kommentere saken, men øyenvitner fortalte at flere system av det som trolig var Iron Dome ble satt opp i områdene. Iron Dome skyter ned kortdistanseraketter, mens Davids Sling og Arrow skyter ned større raketter, og Patriot skyter ned droner. I fjor høst skjøt Israel ned en iransk drone med en Patriot-rakett over den demilitariserte sonen.

Jerusalem var største sak

USAs president Donald Trump sa i et intervju med Israel Hayom at den største saken i hans første år som president var å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Han sa at tidligere presidenter ikke turte gjøre dette på grunn av enormt press.