Nyhetssammendrag 13. februar 2018

Anbudsavtale med NATO

Israels ambassadør til EU og NATO undertegnet denne uken en avtale med NATOs forsynings og prokura avdeling som gjør at israelske selskaper nå kan by på anbud fra NATO. Ambassadør Aharon Leshno-Yaar undertegnet avtalen i Brussel, og sa at avtalen var resultat av flere år med arbeid. Over 700 israelske selskaper kan by på oppdrag og leveranser innenfor NATOs behov.

Kjørte feil i Jenin, angrepet

To israelske soldater som ved en feiltakelse endte opp i den palestina-arabiske byen Jenin mandag morgen ble møtt med steiner og stoler og knuste bilvinduer da palestina-araberne så at de var israelere. En av araberne stjal en M-16 automatrifle fra en av soldatene. De to, en kvinne og en mann, ble reddet ut av PLOs sikkerhetspoliti, som senere ble fordømt av palestina-arabere for å ha «hjulpet» de to israelske soldatene.

Deltok i Malaysia

En gruppe israelske diplomater deltok nylig på en FN-konferanse i Malaysia, et muslimsk land som ikke har forbindelser med Israel og som er sterke støttespillere for palestina-araberne. FN stilte som krav for å holde konferansen i Malaysia at alle land må få delta, inkludert Israel. Israel og Malaysia har en blomstrende men diskret handel seg imellom til en verdi av halvannen milliard dollar i året (2014), skriver israelske aviser.

Etiopiske jøder

Israelske myndigheter har gitt grønt lys for at 1.000 etiopiske jøder som fremdeles bor i Etiopia, skal kunne få emigrere til Israel i år. Det er anslagsvis 8.000 jøder i Etiopia som ønsker å emigrere til Israel.

Truffet av splinter

Det israelske F-16 jagerflyet som styrtet nord i landet etter en aksjon i Syria lørdag, ble trolig bragt ned av splinter fra en rakett som eksploderte like ved flyet. Flyvåpenet sa i etterkant at pilotene gjorde rett i å skyte seg ut like før flyet styrtet. Det har også vært spekulasjoner om at flyet ble truffet av luftvernkanoner. Dette var det første israelske flyet til å bli skutt ned siden 1982.

Kriminaliserer slakting

En uke etter at Polen vedtok en kontroversiell lov som forbyr enhver indikasjon på at forbrytelsene mot jødene i landet under Den andre verdenskrig hadde noe med Polen å gjøre, så er det lagt frem et lovforslag som vil kriminalisere kosher slakting. Loven er en del av en «velferdslov» for dyr. Parlamentet i landet nedla forbud mot kosher slakting i 2013 men domstolene opphevet dette. I dag er Polen en viktig kilde for kosher slakting og eksporterer kjøtt til flere land inkludert Israel.