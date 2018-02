Nyhetssammendrag 14. februar 2018

Anbefaler tiltale mot Netanyahu

Israelsk politi har overlevert en rapport til justisministeren hvor de anbefaler at statsminister Binyamin Netanyahu blir tiltalt for en korrupsjon, bedrageri og tillitsbrudd i lys av sin stilling. Det er ventet at justisministeren kan bruke mange uker eller måneder før den endelige beslutningen om tiltale blir tatt.

Beriket seg selv

Politiet har utarbeidet to saker mot statsministeren. I sak nummer 1000 mener de at det foreligger tilstrekkelig bevis mot statsministeren for å ha mottatt bestikkelser og tillitsbrudd i forbindelse med hans vennskap med forretningsmannen Arnon Milchan og James Packer. Statsminister Binyamin Netanyahu og hans kone Sara skal ha mottatt «ulovlige» gaver i form av sigarer og champagne til en verdi av 1 million shekler. I sak nummer 2000 mener politiet å ha beviser for at det forelå en hemmelig avtale mellom statsminister Netanyahu og avisen Yedioth Ahronots utgiver Arnon Mozes, hvor sistnevnte skulle gi statsministeren god dekning for å ta knekken på rivalen Israel Hayom som er støttet av den amerikanske milliardæren Sheldon Adelson.

Avviser anklager

Statsminister Binyamin Netanyahu avviste anklagene mot ham i går og sa at korrupsjonsanklagene mot ham var en sverting. Han sa at 15 etterforskninger har vært innledet mot ham for å få ham fjernet som leder. Det ble også kjent at et av nøkkelvitnene i saken mot ham er ingen ringere enn den politiske rivalen Yair Lapid som var finansminister en tid. Anklagene som nå foreligger er resultatet av to år med etterforskning.

Minerydding utenfor Jeriko

Israel vil om kort tid begynne arbeidet med minerydding ved Qasr al-Yahud som ligger ti kilometer øst av Jeriko ved Jordanelva. Mange kristne tror at det var her Jesus ble døpt. Men området har rundt 4.000 miner fra Seksdagerskrigen i 1968. Israel minela området etter krigen for å hindre arabiske styrker i å ta seg over elva. Det er den internasjonale organisasjonen HALO Trust som med støtte fra det israelske militæret som skal stå for oppryddingen.

Vil øke bistand til Israel

Trump-administrasjonen i USA ønsker å øke bistandspakken til Israel med 200 millioner dollar i 2019. Det kommer frem av et budsjettutkast som ble lagt frem denne uken. Deler av økningen vil bli brukt til å «prioritere et amerikansk ambassadeanlegg i Jerusalem». Ifølge utkastet kommer det frem at ambassaden vil bli flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem i 2019 men det vil ta flere år å bygge det nye anlegget. Israel får rundt 3.3 milliarder dollar i året fra USA, det meste i form av militær bistand.