Nyhetssammendrag 15. februar 2018

Advarer mot kjemiske våpen

Det israelske utenriksdepartementet har sendt et konfidensielt telegram til samtlige ambassadører om at Syrias diktator Bashar Assad kan komme til å bruke kjemiske våpen igjen i den pågående borgerkrigen i landet. Bruk av slike våpen på grensen mot Israel kan føre til at de kjemiske gassene ender opp på israelsk side av grensen, melder Channel 10. Departementet gjorde det klart at Israel vil reagere meget hardt mot Syria dersom kjemiske våpen kommer nær grensen i nord.

Forbyr omskjæring

Jødiske ledere i Skandinavia har kommet med sterk kritikk av et lovforslag i Island som forbyr rituell omskjæring av guttebarn i landet. I et åpent brev skriver de jødiske lederne fra hele Norden at lovforslaget vil gjøre Island til et av de få landene i verden som forbyr et av de mest sentrale ritualene i den jødiske tradisjonen.

Prisindeksen ned

Israels konsumprisindeks gikk ned med 0.5 prosent i januar og boligprisindeksen gikk ned med hele 1.4 prosent, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Dette var langt større enn det analytikerne forventet.

Oljefunn i nedre Galilea

Aksjekursen på oljeselskapet Zion Oil gikk merkbart opp etter at de kunngjorde et potensielt olje og gassfunn i Jezreel dalen. Funnet ble gjort i en brønn på 5.000 meter. Det er uklart hvorvidt det er drivverdig. Zion Oil ble grunnlagt ved århundreskiftet av John Brown for å hjelpe Israel med å finne egne olje og gassreserver fremfor å være avhengige av å kjøpe fra andre land.

Dødehavet synker

Dødehavet synker nå med 1.2 meter i året, ifølge tall fra Miljøverndepartementet. De siste 40 årene har Dødehavet sunket med 30 meter, og mens det var vanlig at nivået sank med 0.7 meter i året, er dette nå økt til 1.2 meter. Eksperter sier at havet ikke vil forsvinne fordi det er svært dypt. Det er rundt 5.500 «synkehull» i havet og dette sammen med at det er pumpet vann fra havet til industri og tilsiget er styrt andre veier, har ført til at det nå synker mere enn før. Synkingen førte til at Dødehavet ble delt i to separate sjøer i 1979.

Ny terminal åpnet

En fjerde terminal ble torsdag åpnet på Ben Gurion flyplassen i Tel Aviv. Terminal 3, ving E gjør at Ben Gurion kan ta imot ytterligere 1800 passasjerer i timen samtidig som de kan ta håndtere flere titalls ekstra fly hver eneste dag. Den nye terminalen vil gjøre det lettere å reise via de andre terminalene som til nå har vært preget av overbelastning.