Nyhetssammendrag 16. februar 2018

Få jøder er republikanere

Det jødiske samfunnet i og rundt Washington DC blomstrer og vokser. Men bare 6 prosent av dem identifiserer seg som republikanere. Det viser en undersøkelse for Jewish Federation of Greater Washington. Amerikanske jøder stemmer tradisjonelt på Demokratene, og under presidentvalget i 2012 og 2016 stemte rundt 70 prosent på Demokratene Barack Hussein Obama og Hillary Rodham Clinton. Det bor rundt 300.000 jøder i området og det har vokst med 37 prosent de siste 14 årene.

Orienterte FNs generalsekretær

Statsminister Binyamin Netanyahu hadde fredag et møte med FNs generalsekretær Antonio Guterres på sikkerhetskonferansen i Munchen. Netanyahu understreket overfor FN-lederen at Israel ikke vil tillate Iran i å få fotfeste i Syria. -De vil ikke få bygge baser i Syria, vi vil ta affære mot dette, sa han. Netanyahu la til at Israel aldri vil gi opp Golanhøydene som de tok under Seksdagerskrigen i 1967 og annekterte i 1981.

Fem jøder drept i Florida

Skolemassakren i Parkland, Florida onsdag, krevde 17 liv, hvorav 14 var elever. Fem av disse var tilhørte det jødiske lokalsamfunnet. Massakren ble utført av en 19 år gammel tidligere elev som var utvist på grunn av dårlig oppførsel. FBI ble tipset om at 19-åringen hadde planer om en slik massakre, men unnlot å ta affære.

Netanyahu fremdeles populær

En meningsmåling utført for avisen Maariv fredag indikerer at politiets anbefaling om å ta ut tiltale mot statsminister Binyamin Netanyahu for korrupsjon, ikke har svekket velgernes tillit til ham. Dersom det ble holdt valg i dag, ville Likud fremdeles være det største partiet og sammen med koalisjonspartiene ville de fått 65 av de 120 plassene i Knesset.

Amensty svartelistes

Den internasjonale «menneskerettighetsorganisasjonen» Amnesty International vil trolig få smake sin egen medisin når Israel implementerer en ny anti-boikott lov. Amnesty som lenge har ivret for BDS-aksjonen mot Israel, vil bli gjenstand for sivile sanksjoner foruten at de vil miste skattefordeler. Dette er i tråd med en israelsk lov som åpner for at slike organisasjoner kan saksøkes for store beløp som straff for at de vil påføre Israel skade ved boikottaksjoner.

Netanyahu til Det hvite hus

USAs president Donald Trump har invitert statsminister Binyamin Netanyahu til Det hvite hus 5. mars. En talsmann for Det hvite hus sa at korrupsjonsanklagene fra israelsk politi mot statsministeren ikke har noen innvirkning på møtet eller innholdet av møtet mellom de to statslederne. President Trump og statsminister Netanyahu møttes nylig i Davos, Sveits under det globale økonomiske toppmøtet som fant sted.