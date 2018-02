Nyhetssammendrag 19. februar 2018

Vellykket Arrow-test

Israel utførte mandag morgen en test av an Arrow 3 rakett. Testen var meget vellykket og ble utført i samarbeid med US Missile Defence Acengy. Testen av raketten som er bygd med hensikt på å skyte ned langtrekkende fiendtlige raketter kom etter at tidligere tester av raketten ble utsatt på grunn av tekniske feil. Rakettsystemet som nå er inne i sin tredje generasjon ble først lansert i 2000, og er bygd av Israel Aerospace i samarbeid med amerikanske Boeing.

Ny offensiv i FN

Det er ventet at PLO-myndigheten vil komme med et nytt initiativ i FN om å lansere et alternativ til det amerikanske initiativet for fredsavtale mellom Israel og palestina-araberne. PLO-leder Mahmoud Abbas talsmann Nabil Abu Rudeina sa på en pressekonferanse at en «ny kamp er startet» for å «beskytte deres krav på Jerusalem».

Økt terror fra Gaza

Den islamske terrorgruppen Hamas i Gaza skjøt en rakett mot Israel lørdag kveld. Raketten traff et hus i HaNegev, men eksploderte ikke, og ingen personer ble skadet. Samtidig ble fire israelske soldater skadet da en bombe ved grensen til Gaza ble detonert. Like etterpå forsøkte en gruppe terrorister å infiltrere Israel fra Gaza men ble stanset av israelske soldater. Det israelske forsvaret (IDF) besvarte dette med å bombe 18 Hamas-mål i Gaza. Dette var de kraftigste militære aksjonene i Gaza på flere år.

Advarer mot opptøyer

Det israelske forsvaret (IDF) har advart innbyggerne i Gaza om at fremtidige opptøyer langs grensegjerdet vil bli møtt med langt hardere respons enn til nå. Advarselen kom etter at palestina-arabiske terrorister plasserte en bombe ved grensegjerdet i helgen, og fire israelske soldater ble skadet da bomben ble detonert.

Pence til AIPAC

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence vil bli en av hovedtalerne under årets AIPAC konferanse i begynnelsen av mars. AIPAC som står for American Israel Public Affairs Committee er en av de mektigste lobbyorganisasjonene i USA for Israel.

Islandsk biskop advarte

Den islandske biskopen Agnes M. Sigurdardotter advarte nylig om at et lovforslag som vil forby omskjæring av nyfødte guttebarn i praksis vil kriminalisere jødedommen og islam. Hun sa at de som praktiserer disse to religionene i praksis vil bli bannlyst og uønsket i landet. Jødiske ledere i Europa har gitt uttrykk for sterk uro over det islandske forslaget om å forby omskjæring.

Intel med stor investering

Den amerikanske teknologigiganten Intel planlegger angivelig å investere 4.5 milliarder dollar i Israel i 2018. En fjerdedel av dette skal tilføres fra den israelske staten i form av subsidier, mens resten kommer fra Intel. Mesteparten av investeringen vil gå til eksisterende anlegg i Kiryat Gat som har en av verdens mest avanserte produksjonssenter for datachips. Intel investerte 6 milliarder ved dette anlegget i 2016.