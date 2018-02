Nyhetssammendrag 20. februar 2018

Gassavtale med Egypt

Delek Drilling og Noble Energy kunngjorde mandag at de har undertegnet to bindende avtaler om leveranse av gass til det egyptiske selskapet Dolphinus Holdings Ltd. De to israelske selskapene skal levere 64 milliarder kubikkmeter gass fra Tamar og Leviathan over de neste 10 årene. Avtalen er verdt 15 milliarder dollar og vil starte så snart infrastrukturen for gassen er ferdigstilt.

Polsk lov utløste antisemittisme

Den nye polske loven som kriminaliserer de som impliserer Polen med Holocaust har ført tilen bølge av antisemittisme i landet. Lederen fro Warszawas jødiske lokalsamfunn, Anna Chipczynska sier at jødene er «psykologisk rystet» over bølgen av hat som dukket opp da den nye loven ble vedtatt. Polske fjernsynskommentatorer, offentlige ledere og til og med en katolsk prest har i ettertid kommet med antisemittiske uttalelser.

Østerisk støtte i FN

Østerrikes kansler Sebastian Kurz sier at de vil hjelpe til for at Israel skal kunne bli et ikke-permanent medlem av FNs sikkerhetsråd. Han lovet videre å endre landets voteringer i FN når det gjelder Israel. Kurz kom med forsikringene etter et møte med statsminister Binyamin Netanyahu i München i forrige uke.

Iranske baser

Iran har angivelig 10 baser i Syria og to av dem er nær grensen til Israel. Så mange som 20.000 soldater er trent opp av Iran i Syria, og dette viser at Iran har solide militære muskler i landet. Disse styrkene vil nå rette mer fokus mot Israel nå som ISIS er nedkjempet, skriver New York Times i en rapport.

Ødela tunnel

Forsvarsminister Avigdor Lieberman bekreftet mandag at Det israelske forsvaret (IDF) bombet og ødela en Hamas-tunell ved Kerem Shalom grenseovergang. Den israelske aksjonen kom etter at terrorister i Gaza skjøt en rakett mot Israel søndag.

Nye leiligheter i Tel Aviv

Eiendomsutviklere og investorer har besluttet å bygge 1.500 nye leiligheter i Kfar Shalem i den sørøstlige delen av Tel Aviv. Området er i dag en plass for utliggere.

Fri på sabbaten

Knessets finanskomite godkjente mandag andre opplesing av en ny lov som gjør at hvem som helst kan nekte å arbeide på sabbaten uten å risikere å miste jobben. Hittil har kun personer som oppfyller religiøse krav og kan attestere at de overholder sabbaten av religiøse grunner, kunne nekte å jobbe på sabbaten. Men den nye loven gjør at alle kan benytte seg av ordningen og de behøver ikke legge frem noe skriv på at de er religiøse.