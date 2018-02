Nyhetssammendrag 21. februar 2018

Abbas truet Europa i tale

PLO-leder Mahmoud Abbas holdt en lang tale i FNs sikkerhetsråd tirsdag, hvor han indikerte at hele Israel er «ulovlig okkupert». -Ingen har holdt Israel ansvarlig etter at de okkuperte våre territorier i 1948, sa Abbas. Han omfavnet også den gamle myten om at palestina-araberne er fjerne slektninger av kanaanittene som bodde i området for 5000 år siden. Samtidig avviste han at jødene har nasjonale rettigheter i Israel og sa at Balfour deklarasjonen som åpnet for dannelsen av det moderne Israel ble fattet «av de som ikke eide landet og gitt til de som ikke hadde rett til det». Han kom med flengende kritikk av USA og andre, og ba om full anerkjennelse i FN. Dersom de ikke oppnår det truet han med å oversvømme Europa med palestina-arabiske flyktninger.

Internasjonalt fremstøt

PLOs Mahmoud Abbas tok i FN til orde for opprettelsen av en multilateral internasjonal mekanisme som skal bane vei for en palestina-arabisk stat. Denne mekanismen skal ta USAs plass som fredsmekler. Han sa at de var rede til å starte forhandlinger umiddelbart, på betingelse av at USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad blir trukket tilbake og alle israelske byggeaktiviteter i bosetningene opphører.

Pilot utskrevet

Den israelske piloten som ble hardt skadet etter at F-16 flyet han førte styrtet etter en aksjon i Syria tidligere denne måneden, ble i går utskrevet fra Rambam sykehus i Haifa. Legene ved sykehuset reddet livet hans ved å utføre livreddende operasjoner etter styrten.

Vil endre lov

Den polske opposisjonen har foreslått å endre landets kontroversielle Holocaust-lov, som forbyr uttalelser som knytter Polen med nazistenes forbrytelser. Endringen innebærer at kun de som med vilje kobler staten Polen sammen med nazistenes forbrytelser kan straffes.

IKEA åpner

Den svenske kjeden IKEA åpner i neste uke sitt fjerde senter i Israel. Det skjer utnefor Beersheva. IKEA forventer at 800.000 kunder vi besøke senteret i 2018 og handle ikke mindre enn 3.000.000 gjenstander.

Milliarder til staten

Mandagens kunngjøring om en gassavtale mellom Delek Drilling og Noble Energy fra israelsk sokkel til Egypt vil føre til milliardinntekt for staten Israel. Avtalen er verdt 15 milliarder dollar og halvparten av dette går til staten i form av skatter og avgifter.

Stiller til kongressvalg

Barnebarnet av en av arkitektene av München massakren under OL i 1972 stiller til valg i den amerikanske kongressen. Ammar Campa-Najjar er demokrat i California, og har god støtte fra jødene i staten. De viser til at han har tatt avstand fra vold som løsning på konflikten mellom Israel og palestina-araberne.