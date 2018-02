Nyhetssammendrag 22. februar 2018

Jøder minne Graham

Prominente jødiske ledere i USA hadde bare vennlige ord å si om den amerikanske forkynneren Billy Graham som gikk bort onsdag morgen, 99 år gammel. The American Jewish Committee (AJC) kalte Graham en «gammel venn» av organisasjonen og var en «pilar i landets religiøse og åndelige lederskap». -Billy Graham var en original, og vi kommer neppe til å se en slik religiøs leder i nær fremtid, sa rabbi A. James Rudin i AJC. Rabbi Yechiel Eckstein i International Fellowship of Christians and Jews sa at Billy Graham var en ruvende figur innenfor kristendommen og en historisk alliert og forsvarer av Israel og det jødiske folket. Graham var nær mange av USAs presidenter opp igjennom tiden, og kanskje aller nærmest Richard Nixon som på 1970 tallet tilbød Graham en jobb i administrasjonen, inkludert ambassadørstillingen i Israel. Under en konfidensiell samtale i Det hvite hus mellom de to som ble tatt opp på bånd og senere frigitt, kom Graham imidlertid med et par antisemittiske bemerkninger, som han senere ba om uforbeholden unnskyldning for. -Hadde jeg ikke hørt dette på båndet hadde jeg aldri trodd det selv, sa en angrende Graham om bemerkningene som ble kjent på 1990-tallet.

Ekspresstog utsatt

Det etterlengtede ekspresstoget mellom Tel Aviv og Jerusalem er utsatt fra mars til oktober. Årsaken er at Israel Railway ikke har fått de nødvendige sikkerhetsgodkjennelsene de behøver for å åpne linjen. Reisen mellom de to byene skal ta 30 minutter.

Avverget angrep på fly

Statsminister Binyamin Netanyahu sa onsdag at israelsk etterretningstjeneste forhindret en planlagt terroraksjon mot et «australsk fly», som ville ført til at det hadde styrtet. Det var en ISIS-leder som hadde beordret en bombe i bagasjen til en intetanende araber ombord på Ethiads fly fra Sydney til Abu Dhabi i juli i fjor. Israelsk etterretning informerte sin australske motpart om planene som førte at de tok affære før flyet tok av.

Flere arbeidstillatelser

Israelske myndigheter har gått med på å utstede ytterligere 20.000 arbeidstillatelser til palestina-arabere, melder Globes. De som får disse tillatelsene kan dermed reise inn fra selvstyreområdene til Israel for å jobbe. Dermed vil Israel ha utstedt 100.000 arbeidstillatelser til palestina-araberne.

Helbredende øyendråper

Øyespesialister ved Shaare Zedek Medical Center og Bar-Ilan University har utviklet og patentert «nanodråper» som på dyr, har klart å korrigere nærsynt og langsynthet når dråpene legger seg på hornhinnnen. Dråpene skal senere i år testes på mennesker, og dersom de virker slik de har gjort under forsøk, kan de eliminere behovet for briller hos de som er lang eller nærsynt.