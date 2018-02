Nyhetssammendrag 23. februar 2018

Ambassadeflytting i mai

Den nye amerikanske ambassaden i Jerusalem skal etter planen åpnes 14. mai, samtidig som at det moderne Israel markerer sitt 70. års jubileum. Kilder i Trump-administrasjonen har informert kongressen om planene, og utenriksminister Rex Tillerson angivelig undertegnet papirene for åpningen torsdag denne uken. En stor seremoni er planlagt 14. mai som en heder til Israel som ble grunnlagt 14. mai 1948, melder Channel 10.

Fremskyndet åpning

Dersom den amerikanske ambassaden i Israel åpner i Jerusalem i mai i år markerer det en hurtig fremskyndelse av planene. Da president Donald Trump i desember i fjor anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad, ble det understreket at det kunne ta flere år før ambassaden ble flyttet. Senere sa visepresident Mike Pence at ambassaden kunne åpnes så «tidlig» som ved utgangen av 20198.

Liten ambassade

Åpningen av den amerikanske ambassaden i Jerusalem i mai blir på mange måter symbolsk. Bygningen vil bare ha noen få kontorer fordi det vil ta tid å bygge og å flytte alle de ansatte fra Tel Aviv til Jerusalem. Den amerikanske milliardæren Sheldon Adelson som er venn av president Donald Trump og som har gitt mye penger ti det Republikanske partiet, har tilbudt å betale for deler eller hele ambassaden. Trump-administrasjonen utelukket ikke at de ville benytte seg av dette tilbudet dersom det ikke strider mot gjeldende lover.

«Forlik» om gassavtale

Egypts statsminister Sharif Ismail sa denne uken at de har kommet frem til en «forståelse» over kompensasjonen de er dømt til å betale Israel Electric Corporation (IEC) etter at de for 6-7 år siden brøt kontrakten om leveranser av gass til IEC. Dette førte til at IEC måtte heve strømprisen med 30 prosent. En forliksdomstol i Sveits slo nylig fast at Egypt måtte betale IEC 1.8 milliarder dollar i erstatning. Ismail ville ikke gi noen detaljer rundt saken.

Solgte 100 Iron Dome

Israel Aerospace Industries Ltd. har solgt 100 enheter av radaren Multi-Mission Radar (MMR) som er hovedkomponenten i Iron Dome rakettforsvarssystem. Dette gav selskapet en fortjeneste på 2 milliarder dollar. MMR brukes også i Davids Sling systemet.

Ber om Hizballah-forbud

Rundt 60 medlemmer av parlamentet i EU har denne uken krevd at parlamentet forbyr Hizballah. I dag er det bare den «militære fløyen» av terrorgruppen som er forbudt, men parlamentarikerne ønsker at hele organisasjonen skal stemples som en terrorgruppe og dermed forbys. Parlamentariker Anders Vistisen fra Danmark som er en av initiativtakerne sa at det er forkastelig at EU ikke har tatt avstand fra hele Hizballah samtidig som deres arsenal vokser og de lar seg involvere i regionale konflikter som destabilisere andre land, sa han.