Nyhetssammendrag 26. februar 2018

Feiret ambassadeflytting

Israelske ledere feiret fredagens nyhet om at USA vil åpne sin nye ambassade i Jerusalem 14. mai i år, samme dag som Israel feirer sitt 70. års jubileum. Statsminister Binyamin Netanyahu sa at flyttingen av ambassaden vil gjøre 70-års feiringen til en enda større nasjonal feiring. -Takk, president Trump for din lederrolle og vennskap, sa Netanyahu. Israels ambassadør til USA, Ron Dermer sammenlignet flyttingen med tidligere USAs president Harry Trumans beslutning i 1948 om å anerkjenne opprettelsen av Israel.

Bare begynnelsen

Statsminister Binyamin Netanyahu sa at Israel er i samtale med flere andre land om å flytte deres ambassader fra Tel Aviv til Jerusalem. -Det er bare et tidsspørsmål før andre land følger etter USA og flytter sine ambassader, sa Netanyahu på kabinettmøtet søndag.

Inviterer Trump

Det er ventet at statsminister Binyamin Netanyahu vil invitere USAs president Donald Trump til Jerusalem i mai for å innvie den nye amerikansk ambassaden. -Flyttingen vil ha langvarige implikasjoner, sa Netanyahu. Det amerikanske utenriksdepartementet informerte kongressen fredag ettermiddag om at ambassaden vil bli flyttet i mai.

To nye dommere

Justiskomiteen godkjente mandag to nye dommere til landets høyesterett. Alex Stein som er professor ved Brooklyn Law School i New York vil bli den første høyesterettsdommeren som er født i det tidligere Sovjetunionen. Ofer Grosskop som er dommer i Tel Aviv er den andre dommeren, og med sine 49 år en av de yngste utnevnelsene.

Advarte 30 nasjoner

Israel advarte 30 nasjoner om konkrete terrorplaner i 2017. Det sa økonomiminister Eli Cohen søndag under en sikkerhetskonferanse i Tel Aviv. Uttalelsen gir en indikasjon på hvor omfattende sikkerhetssamarbeidet mellom Israel og andre land er. Miljøvernminister Zeev Elkin som også er medlem av sikkerhetskabinettet sa etterpå at Elin ikke hadde full innsikt i slik etterretning og trakk uttalelsen i tvil.

Mistet hunden

Netanyahu-familien sørger over at familiens hun – Israels førstehund – døde i dag 12 år gammel. Kaia var kjent fra avisoverskrifter blant annet fordi hun bet flere personer, inkludert statsministerens selv. Familien adopterte hunden i 2015.