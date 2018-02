Nyhetssammendrag 27. februar 2018

Avansere russiske fly

Russland har stasjonert to av sine mest avanserte og sofistikerte stealth-jagerfly i Syria. De to Su-57 flyene er stasjonert ved en base i Latakia, og russiske myndigheter har gjort det klart at flyene er der for å sende et klart budskap til naboland som flyr sine fly inn over Syria uten å være invitert. Dette blir sett på som et budskap til Israel som har lansert flere aksjoner i Syria, foruten USA som driver operasjoner øst i landet. Det var det israelske selskapet ImageSat International som viste satellittbilder av flyene sist fredag.

Pilotfeil forårsaket styrt

Det var en «profesjonell feilvurdering» av mannskapet på F-16 flyet som styrtet etter en aksjon i Syria for et par uker siden som var årsaken til totalhavariet. En militær granskingskommisjon konkluderte med at mannskapet på to i flyet, var mer opptatt av å bombe sine mål fremfor å forsvare seg mot syrisk ild, og at dette førte til at de ble truffet og måtte skyte seg ut før flyet styrtet inne i Israel. De betegnet det hele som en «profesjonell feil» og ikke forsømmelse, og understreket at mannskapet gjorde det riktige da de skjøt seg ut.

Livstid for drap

Palestina-araberen Muhammad Harouf er dømt til livsvarig fengsel for å ha myrdet sin gravide israelske kjæreste i fjor. Han myrdet fordi hun var jøde.

Kutter billettpriser

Staten planlegger å kutte prisene på offentlig transport med opp til 40 prosent. Kuttet vil komme på inter-urbane ruter på busser og tog som trafikkerer mellom byene og landsbygda. Det blir ingen kutt i prisene for reiser innenfor bygrensene. Rundt 50 prosent av alle reisene finner sted innenfor byene, melder Globes.

Skjøt mot fiskebåt

En patruljebåt til den israelske marinen skjøt søndag mot en fiskebåt fra Gaza som gikk utenfor fiskesonen og inn mot Israel. En av personene om bord i båten ble skadet og døde senere av skadene. Marinen skjøt flere varselsskudd før de skjøt mot båten. Israel har innført en blokade av Gaza for å hindre at terrorgruppen Hamas smugler inn våpen.

Printet ny arm

Tredimensjonal printing er for første gang utført for medisinsk bruk ved Shaare Zedek sykehuset i Jerusalem. Legene printet ut ett nytt ben til armen på en 13 år gammel jente som var født med en deformert arm og som gjorde at hun ikke kunne bruke armen normalt. Det nye benet som ble printet ut gjør at hun nå kan bruke armen normalt.