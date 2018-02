Nyhetssammendrag 28. februar 2018

Utsetter eiendomsskatt

Jerusalem by har besluttet å utsette innkrevingen av eiendomsskatter fra kirkesamfunn i byen etter at regjeringen grep inn. Saken tårnet seg opp i helgen etter at flere historiske kristne kirker stengte dørene i protest mot eiendomsskattene. Lokale myndigheter åpnet for å kreve inn skatt på kirkenes eiendommer som ikke ble brukt til religiøse formål, og leverte dem store skattekrav. Mange av dem har store eiendommer i Jerusalem og har solgt dem for å dekke hull i egne budsjett, og Jerusalem beregnet eiendomsskatt på disse eiendommene på lik linje med alle andre. En kommisjon skal nå se nærmere på saken og tolkningen av lovene.

Polsk delegasjon til Israel

En polsk regjeringsdelegasjon skal denne uken komme til Israel for å diskutere landets nye kontroversielle Holocaust-lov, som straffer de som impliserer Polen i nazistenes krigsforbrytelser i landet under Den andre verdenskrig. Hensikten med møtet er å komme frem til en dialog hvor de kan bevare historiske fakta og samtidig beholde ytringsfriheten. Polske ledere mener de ikke hadde noe med de mange krigsforbrytelsene og konsentrasjonsleirene i landet under Holocaust, og at alt tilhørte nazistene og Tyskland.

Konspirasjon rundt sak

Etterforskningen rundt Sak 4000 som impliserer korrupsjonsanklager mot statsminister Binyamin Netanyahu og store eiere av Bezeq telefonselskap i bytte for rosende omtale fra et nyhetsbyrå har fått et kraftig skudd for baugen etter at det ble kjent at dommeren i saken samarbeidet med påtalemyndigheten om straff mot de mistenkte. «Samarbeidet» var svært detaljert, og minnet om en konspirasjon mot statsministeren og Bezeqs kontrollerende eiere. Både dommeren og påtalemyndigheten har måtte fratre sine stillinger og er nå under etterforskning.

Letter innreise for israelere

Samtlige 100 senatorer i det amerikanske Senatet har underskrevet et brev til Trump-administrasjonen hvor de ber om at israelere får ta del i ordningen med «hurtigscreening» av reisende. Ordningen gjør at reisende fra bestemte land kan komme inn til USA og sjekke seg selv inn via kioskautomater. Senatorene mener at det er på sin plass til å inkludere israelere på denne listen i år som Israel feirer sitt 70. års jubileum.

Slutt på bensin og diesel

Energi og infrastrukturminister Yuval Steinitz sa på en konferanse denne uken at Israel vil bli et av de tre frøste landene i verden til å forby import av bensin og dieselbiler fra 2030. Til nå er det bare Norge og Nederland som har innført et lignende mål. Israel vil i stedet rette seg mot biler som går på batteri, og med landets store gassreserver kan landet letter innfri et slikt mål.