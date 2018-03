Nyhetssammendrag 01. mars 2018

Vil ikke omgjøre polsk lov

En høytstående polsk delegasjon på besøk i Israel for å diskutere landets kontroversielle holocaust-lov, understreket i går at loven i seg selv ikke er gjenstand for forhandlinger. Polens viseutenriksminister Bartosz Cichoki sa at det polske politiske systemet ikke åpner for dette og de heller ikke har noen intensjon om det. Marek Suski ved den polske statsministerens kontor sa at delegasjonens jobb i Israel var å forklare loven og å ta del i en dialog basert p sannheten, sa han.

Ny iransk base i Syria

Den amerikanske nyhetskanalen Fox News avdekket denne uken at Iran har opprettet en ny militær base utenfor Syrias hovedstad Damaskus. Israel ser på basen som en bekreftelse på at Iran styrker sin stilling i landet. En militær kilde sa til den israelske nyhetsportalen Walla at bygningene på basen ikke var ny, men gamle, men at de nå er besatt av Iran. Det er antatt at Iran har flere slike baser i Syria.

Forbereder ambassaden

En amerikansk delegasjon skal om kort tid til Israel for å koordinere omgjøringen av konsulatet i Jerusalem til ambassade. Det er ventet at delegasjonen kommer til Jerusalem i neste uke. Ambassaden skal ifølge meldinger innvies 14. mai i år.

Vil bevare jødisk kulturarv

Flere tusen jødiske frivillige arbeidere fra an rekke land vil i nær fremtid reise til Europa for å bevare jødiske steder som gamle synagoger og andre bygninger som har vært forsømt siden Holocaust og Den andre verdenskrig. Organisasjonen Mosaic United er et resultat av et samarbeid mellom USA og Israel om å bevare jødiske steder i Europa. De fleste bygningene som skal bevares er i sentral-, og Øst-Europa og er preget av forsømmelsen under kommunismen.

Hyllet Honduras

USAs ambassadør til FN Nikki Haley, hyllet Honduras president Juan Orlando Hernandez under et besøk i landet denne uken for å ha stått sammen i kampen for anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad. Honduras stemte i desember sammen med USA i FN om å anerkjenne Jerusalem og å flytte ambassaden, og det er ventet at de vil følge etter USA i saken. Haley reiste videre til Guatemala som også har stod sammen med USA i FN, og også de har indikert at de vil flytte sin ambassade til Jerusalem.

Oppstarts kapital

Ny oppstartede israelske selskaper tok inn 500 millioner dollar i kapital i februar. Hittil i år har de tatt inn hele 760 millioner dollar. Dersom denne trenden fortsetter kan kapitalflommen til nye selskaper slå rekorden på 5.24 milliarder dollar i 2017, som var ny rekord etter rekorden på 4.8 milliarder dollar som kom inn i 2016.