Nyhetssammendrag 02. mars 2018

Britisk prins til Israel

Det britiske kongehuset kunngjorde denne uken at prins William vil besøke Israel i sommer. Dette blir det første offisielle besøket av et medlem av det britiske kongehuset til Israel. Prins William skal i tillegg til å besøke jødestaten også reise til Jordan og «de okkuperte palestinske områdene» het det i en kunngjøring fra Kensington Palace. Israelske og jordanske myndigheter hilste det historiske besøket velkommen.

Polen var medskyldig

En offentliggjort rapport fra Det amerikanske utenriksdepartementet fra 15. mai 1946 konkluderte med at polakkene forfulgte jødene like aktivt som tyskerne under nazistenes okkupasjon av Polen under Den andre verdenskrig. Rapporten som nå er offentliggjort ble distribuert denne uken av Simon Wiesenthal Center i USA, samme dag som Polens nye lov trådte i kraft som kriminaliserer de som knytter sammen nazi-krigsforbrytelsene i landet med Polen.

Hold lav profil

Den amerikanske ambassaden i Israel har bedt amerikanere på besøk i landet om å holde en lav profil etter at det i forrige uke ble kunngjort at USA vil åpne den nye ambassaden i Jerusalem i mai. Amerikanske diplomater i landet vil ikke lenger foreta offisielle reiser til de PLO-kontrollerte områdene av sikkerhetsmessige grunner. De har også anbefalt ansatte og familiemedlemmer om å ikke reise til disse områdene.

Fikk livstid

En palestina-arabisk asylsøker og radikal muslim som drepte en person og skadet seks andre i et knivangrep i Hamburg i fjor, er dømt til fengsel på livstid. «Ahmad A.» var av tyske myndigheter registrert som en «islamist» men ble sett på som ikke-voldelig.

El Al ber IATA om hjelp

Det israelske flyselskapet El Al har appellert til International Air Transport Association (IATA) om hjelp for å få lov til å fly over Saudi Arabia på ruter mellom Israel og India. Air India har angivelig fått tillatelse til å fly over Saudi Arabia på ruter til og fra Israel som begynner nå i mars. El Al har bedt IATA som representerer 278 flyselskap fra 117 land om hjelp til å unngå å bli diskriminert mot.

Flere sikkerhetskontrollører

De tre israelske flyselskapene El Al, Israir Airlines og Arkia Airlines behøver trolig ikke kansellere flyavganger i andre land de flyr fra etter at myndighetene i Israel besluttet å øke antall kontrollører som jobber ved flyplassene i utlandet. Israel har 3.000 kontrollører og 950 av dem er i utlandet og klarerer flyene som skal til Israel. Dette tallet skal nå økes til 1.200 og vil dekke de mange ekstra rutene israelske selskaper har åpnet de siste årene.