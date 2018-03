Nyhetssammendrag 05. mars 2018

AIPAC-konferanse i USA

American Israel Public Affairs Committee åpnet søndag sin årlige konferanse i USA med en appell om tverrpolitisk støtte til Israel. AIPAC-president Mort Friedman sa at sterke krefter er i sving for å splitte de som støtter Israel. -Støtte til Israel er kritisk i en polariserende tid som vi nå er inne i, sa han. Det er spesielt venstresiden som har vist tegn på å bryte ut av gruppen. Friedman takket også USAs president Donald Trump for hans støtte til Israel og beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og den forestående flyttingen av ambassaden til Jerusalem i mai i år.

Guatemala følger etter

Guatemalas president Jimmy Morales sa på AIPAC konferansen i Washington søndag at han vil beordre en flytting av landets ambassade til Jerusalem i mai. Flyttingen vil finne sted to dager etter at USA flytter sin ambassade til Jerusalem, den 14. mai. -Vår beslutning viser Guatemalas støtte for Israel. Og vi tror andre vil følger etter, sa president Morales. Guatemala var det første landet til å åpne en ambassade i Jerusalem og det skjedde i 1959. Men ambassaden ble senere flyttet til Tel Aviv som følge av internasjonalt press og avvising av at Jerusalem tilhørte Israel.

Investerer i Israel

Den amerikanske delstaten Mississippi vedtok i forrige uke å investere i Israel. Delstaten skal bruke opp til 150 millioner kroner i året på å kjøpe israelske obligasjoner. Til nå har Mississippi brukt overskudd til å investere i obligasjoner i USA.

Kjørte ned soldater

En 26 år gammel palestina-araber kjørte ned to israelske soldater og en grensepolitimann i Acre søndag. Overvåkningsvideo levner ingen tvil om at 26-åringen kjørte ned de tre israelerne med vilje. Han ble skutt og drept av politiet.

USAs skattelette rammer Israel

I alt åtte internasjonale selskaper som hadde planer om å investere i Israel har besluttet å utsette investeringene inntil videre. Bakgrunnen er den amerikanske skattereformen til Trump-administrasjonen, som har gjort det mer attraktivt å investere i USA fremfor andre land, deriblant Israel. Flere israelske politikere har tatt til orde for å senke skattene til næringslivet for at Israel fremdeles skal være attraktivt å investere i.

Lav ledighet

Arbeidsledigheten i Israel gikk ned fra 4 prosent i desember til 3.7 prosent i januar. Ledigheten har ikke vært så lav siden 1970-tallet. Ledigheten blant menn er 3.5 prosent mens den blant kvinner er 3.9 prosent. Den israelske arbeidsstyrken er på 4.08 millioner, og 148.000 er registrert som arbeidsledige.

Hjelper Hebrew University

Regjeringen har besluttet å sprøyte inn 700 millioner shekel i Hebrew University over ti år. Innsprøytingen vil hjelpe universitetet håndtere sitt enorme underskudd på 1.8 milliarder shekel. De skal i tillegg selge verdier og foreta andre kutt, reduksjoner og garantier for å dekke dette inn.