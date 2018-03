Billy Graham, Amerikas pastor, stedt til hvile

Av Knut-Einar Norberg, Karmels korrespondent i USA

Han var kjent som «Amerikas pastor». En uformell tittel i et land som ikke har noen formell religion. Men Billy Graham hadde denne hederstittelen som ble gitt ham av medier og ledere i mange tiår. Fredag 2. mars 2018 ble William Franklin Graham Jr. stedt til hvile i hjembyen Charlotte i delstaten North Carolina, 99 år gammel.

Over 2.500 deltok i den private begravelsen ved Billy Graham Library, som er et museum over Billy Grahams liv og virke og et bibliotek som dokumenterer livet til en av verdens største forkynnere. I tillegg til familie deltok USAs president Donald Trump, visepresident Mike Pence foruten andre «nære» venner og bekjente.

Les mer i papirutgaven av Karmel Israel-Nytt