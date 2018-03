Nyhetssammendrag 06. mars 2018

Netanyahu i Det hvite hus

Statsminister Binyamin Netanyahu hadde mandag møte med president Donald Trump i Det hvite hus. De to diskuterte regionale saker som Irans økende trussel mot nabolandene og fred. Statsminister Netanyahu sa at samtalen rundt palestina-araberne utgjorde knapt en fjerdedel av møtet. Den israelske lederen inviterte president Trump til åpningen av USAs nye ambassade i Jerusalem i mai, og sa at et slikt besøk ville bli husket i all tid fremover.

Ny «fredsplan»

Trump-administrasjonen har de siste månedene arbeidet med utkastet til en ny «fredsplan» mellom Israel og palestina-araberne. Presidentens svigersønn, Jared Kushner som er jøde, skal ha ledet arbeidet med initiativet som ennå ikke er kjent. Statsminister Binyamin Netanyahu sa at han ikke var informert om innholdet i initiativet, men at han hadde gjort det klart at de ikke ønsker å styre over palestina-araberne, men at de ønsker å ha kontroll over sikkerheten. Ubekreftede meldinger om initiativet går ut på at en fredsplan vil gå i dybden i hele regionen for å få til en fred, og det er ikke bare snakk om land og egen PLO-stat.

Atomavtale i tynn tråd

USAs visepresident Mike Pence sa i en tale på AIPAC-konferansen mandag at USA vil trekke seg fra den kontroversielle atomavtalen med Iran de kommende månedene dersom politikerne ikke endrer avtalen slik at den har en bedre substans. Pence advarte og sa at dette er politikernes siste anledning til å endre på avtalen og en ny sjanse vil ikke bli gitt. -USA vil aldri tillate at Iran skal skaffe seg atomvåpen, sa Pence. Han la til at president Donald Trump er den mest Israel-vennlige presidenten USA noen gang har hatt.

Air India får fly over Saudi Arabia

Myndighetene i Saudi Arabia har gitt tillatelse til Air India for å fly over landet deres på den nye ruten mellom India og Israel. En slik overflyging sparer flere timer på ruten. Avtalen ble undertegnet mandag, sa statsminister Binyamin Netanyahu. El Al håper å få en lignende avtale. I dag må flyene gå via Aden-bukta og opp Rødehavet og til Israel.

Uri Lubrani er gått bort

Karrierediplomaten Uri Lubrani (91) er gått bort. Lubrani tjenestegjorde under Israels første statsminister David Ben-Gurion, og før Israels opprettelse deltok han i Haganah. I årene etter Israels opprettelse var han rådgiver for flere israelske ledere og han var ambassadør i Afrika. Han spilte også en aktiv rolle i «Operation Solomon» som i 1991 hentet hjem 20.000 etiopiske jøder til Israel. Han trakk seg tilbake fra tjenesten i 2015.