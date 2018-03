Nyhetssammendrag 07. mars 2018

Iran i fokus på AIPAC

Statsminister Binyamin Netanyahu ble mottatt med stående applaus da han talte på AIPACs konferanse i Washington tirsdag. Netanyahu fokuserte på trusselen fra Iran, og sa at det han forutsa under sitt forrige besøk hos AIPAC i 2015 om Iran, når er i ferd med å gå i oppfyllelse. Han viste til Irans spredning av styrker og innflytelse fra Teheran til Middelhavet, og militære baser i Syria. -I forrige uke leste vi fra Esters bok om et tidligere persisk forsøk på å ødelegge vårt folk. De mislyktes den gang og de vil mislykkes nå, sa Netanyahu.

Bondevik kritiserte Israel

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sa på en konferanse om intoleranse i Monaco at Israel var en del av problemet når det gjelder å begrense spredning av atomvåpen. Han viste til at Pakistan, India og Israel har atomvåpen og mente at en dobbelstandard gjelder overfor disse landene når det gjelder å begrense spredningen av slike våpen fordi de ikke er en del av ikke-spredningsavtalen. I en vag replikk som deltakerne tolket som et sleivspark til Israel, sa Bondevik at hovedårsaken til «ekstremisme er ydmykelse, og okkupasjon kan skape en følelse av ydmykelse». Moshe Kantor som er president i European Jewish Congress som organiserte konferansen sa at Bondeviks kritikk av Israel som atommakt er den samme gamle «forelesningen uten ende» som aldri fører til noen praktisk løsning.

Øker terrortrygden

PLO-myndigheten vil øke den totale utbetalingen av terrortrygder til terrorister og deres familier med 56 millioner dollar for 2018. Den israelske Forsvarskomiteens formann Avi Dichter sa at PLO-myndighetens budsjett som ble lagt frem av Mahmoud Abbas søndag krever at 7 prosent må gå til terrortrygd, og det totale beløpet vil derfor bli 403 millioner dollar. I fjor betalte PLO-myndigheten 347 millioner dollar i slik trygd til palestina-arabiske terrorister som sitter fengslet i Israel, og til familiene av terrorister som ble drept i handlingen.

Kjøpte Einstein brev

Et brev skrevet av den legendariske fysikeren Albert Einstein i 1928 ble solgt på en auksjon i Jerusalem for nesten 104.000 dollar. I brevet diskuterer Einstein den «relativitetens teori». Brevet ble sendt av Einstein i Berlin i 1928. Einstein var jøde og var født i Tyskland, og var senere leder for Hebrew University i Jerusalem, frem til han døde i 1955.

Ekspresstog ytterligere forsinket

Det nye ekspresstoget mellom Tel Aviv og Israel som skulle åpnes i mars, men som ble utsatt til september, kan bli ytterligere utsatt, skriver Globes. Bakgrunnen er forsinkelse i leggingen av strømlinjer. Kilder tror at jernbanen tidligst vil åpne i desember eller januar.