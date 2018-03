Nyhetssammendrag 08. mars 2018

Vil hindre Israel fra FN

Den arabiske liga vil forsøke å hindre at Israel får en av de roterende plassene i FNs sikkerhetsråd. For å bli tatt opp i rådet må Israel har støtte av to tredjedeler av de 193 medlemslandene i FNs generalforsamling. Mens flere land har sagt at de vil stemme for at Israel skal få en av de roterende plassene, så vil araberlandene forsøke å hindre dette, sa Ahmed al-Qattan i ligaen.

Satte fyr på synagoge

Synagogen i landsbyen Givat Sorek i Gush Etzion brant ned til grunnen tirsdag denne uken. Politiet sa at brannen var påsatt og at den startet ved at brannstifterne kastet brannbomber inn i bygningen. Ingen personer ble skadet.

Urolig over fly-salg

Meldinger om at USA vil selge avanserte F-35 jagerfly til De forente arabiske emirater har skapt uro blant sikkerhetseksperter i Israel. Statsminister Binyamin Netanyahu har forsikret dem om at Israel vil beholde sitt kvalitative forsprang over andre land, spesielt når det gjelder våpensystem, og at det er dette som er av gjørende.

Legaliserer hasj

Et nytt lovforslag som vi legalisere cannabis i Israel seilte igjennom den første opplesingen i Knesset denne uken. Lovforslaget vil kun straffe bruk av cannabis på offentlige steder, og en kriminell tiltale vil kun bli tatt ut etter at vedkommende er tatt for bruk av cannabis på offentlig sted tre ganger. Lovforslaget må igjennom ytterligere to opplesinger i Knesset før det trår i kraft, og dette vil åpne døren for full legalisering.

Tror på prisfall for boliger

Sjefsøkonom i Bank Leumi tror at boligprisene i Israel vil synke i 2019. Gil Bufman sier til Globes at husleiene vil øke i det kommende året, men prisene som har steget jevnt og trutt siden 2007 vil flate ut og så begynne å gå ned i 2019. Det er spesielt i utkantene at prisene vil gå ned. Han tilskriver nedgangen til regjeringens «Buyer Price» program, hvor staten har solgt land til under markedspris for utvikling av boliger.

Sier fra seg Gaza-felt

Oljeselskapet Shell har frasagt seg rettighetene til å bore etter gass utenfor kysten av Gaza. Det er antatt at feltet inneholder 32 milliarder kubikkmeter gass. Shell eide 60 prosent av feltet mens PLO-myndigheten eide 40 prosent. PLO-myndigheten er nå på leting etter et annet selskap som vil utvikle feltet.

Lønnsvekst i offentlig sektor

Israelere som jobbet innenfor offentlig sektor var vinnerne i tidsrommet 2007 – 2016. Lønningene i sektoren økte fire ganger raskere enn i privat sektor. Mens israelere i gjennomsnitt hadde en lønnsøkning på 6 prosent i tidsrommet hadde offentlige ansatte en økning på 23 prosent.