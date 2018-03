Nyhetssammendrag 12. mars 2018

Minnet jødene

Tusenvis av mennesker i Makedonia marsjerte søndag for å minnes at det er 75 år siden landets jødiske befolkning ble deportert under Holocaust, og nesten alle av dem ble myrdet. Marsjen fant sted i Bitola, hvor mange av dem ble holdt i gettoer frem til mars 1943, da de ble deportert til Treblinka i Polen. 98 prosent av jødene fra Makedonia ble drept i Treblinka, som den gang var en del av Jugoslavia.

Viste solidaritet med jødene

Flere hundre polakker var søndag samlet i Gdansk, Polen for å vise solidaritet med jødene som ble utryddet under Holocaust og de som ble utvist fra landet for 50 år siden fordi de var jøder. Mange talere under demonstrasjonen tok avstand fra den polske regjeringen som har vedtatt en ny lov om Holocaust-betegnelse, noe som har ført til en diplomatisk krise med Israel og en oppblomstring av antisemittisme i landet.

Fremskynder ambassadeflytting

Den tsjekkiske presidenten Milos Zeman kunngjorde i forrige uke at han så absolutt akter å flytte landets ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Zeman som ble tatt i ed for sin andre presidentperiode i forrige uke, sa at han har bedt en spesialgruppe om å legge frem en plan for den logistiske delen av flyttingen. Presidenten har for det meste bare seremonielle oppgaver, men har en viss innflytelse i viktige strategiske saker.

Sterk økonomi

En rapport fra OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) som ble offentliggjort søndag konkluderte med at Israels økonomi er sterk, og at den vil forholde seg sterk i tiden fremover. OECD advarte imidlertid om at boligboblen som har ført til svimlende priser på leiligheter kan eksplodere og føre til en kraftig korreks på boligprisene. OECD sa at Israels økonomi har vokst raskere og jevnere enn nesten alle andre land i OECD de siste 15 årene.

Mere våpen i regionen

Stockholm International Peace Research Institute sier i en ny rapport at importen av våpen til Midt-Østen økte med 103 prosent de siste fem årene sammenlignet med de fem årene i forveien. Midt-Østen står for 32 prosent av all import av våpen i verden. Saudi Arabia og India er verdens to største våpenimportører.

Elbit kjøper IMI

Forsvarsprodusenten Elbit Systems har kjøpt den israelske våpenprodusenten Israel Military Industries (IMI) som er kjent for blant annet den legendariske maskinpistolen Uzi, Galil riflen og Negev maskingevær. Prisen var 1.8 milliarder shekel. IMI vil flytte sin virksomhet fra Ramat Hasharon og tusenvis av leiligheter vil bli bygd der hvor de i dag har lokaler. Det nye IMI vil bli flyttet til Ramat Beka i Beersheba.