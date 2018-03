Nyhetssammendrag 13. mars 2018

«Fredsplan» nesten ferdig

Trump-administrasjonens «fredsplan» for Midt-Østen er så godt som ferdig, skriver New York Times og siterer tre kilder i administrasjonen med kjennskap til planen. Ifølge avisen vil president Donald Trump ikke ta til orde for en to-statsløsning som et av målene, og han vil heller ikke kreve en «rettferdig løsning» for palestina-arabiske «flyktninger» men vil foreslå noe annet.

Gaza-konferanse

Det hvite hus skal i dag tirsdag holde en konferanse om den humanitære situasjonen i Gaza. Trump-administrasjonen mener at situasjonen i Gaza har forverret seg og den er nå prekær. Det er uklart hvorvidt PLO-myndigheten vil delta ettersom de boikotter USA etter at landet anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad i desember i fjor.

Flere vil flytte ambassade

Paraguay og Honduras kunngjorde denne uken at de i prinsippet er klar til å flytte sine respektive ambassader i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, melder Army Radio. De vil følge etter USA og Honduras som allerede har gjort det klart at de vil flytte sine stasjoner til Israels hovedstad.

Regjeringskrise

Statsminister Binyamin Netanyahus regjeringskoalisjon er i krise over militærtjeneste for ultra ortodokse. Forsvarsminister Avigdor Lieberman truet i går med å gå ut av koalisjonen etter at Shas partiet la frem et forslag som ville anerkjenne Torah-studier på lik linje med militærtjeneste, og alle yeshuva studenter vil dermed slippe tradisjonell verneplikt.

Likud opp på målinger

Mens den israelske regjeringskoalisjonen står overfor en mulig kollaps som følge av polariserende politiske saker som militærtjeneste blant ultra ortodokse så er Likud ut til å gjøre det godt på meningsmålingene. Likud er det største partiet i koalisjonen, og dersom det var valg i dag ville de få 30 plasser i Knesset, som er det samme som de har nå. Yesh Atid vil doble sin størrelse fra dagens 11 plasser til 22, mens Zionist Union vil gå ned fra 24 til 11, ifølge en måling gjort av Hadashot.

Nazikrigsforbryter død

Den tidligere SS vakten som hadde kallenavnet «Auschwitz regnskapsfører» er død. Oskar Groening ble av en tysk domstol i 2015 funnet skyldig i medvirkningen til drap av 300.000 jøder i konsentrasjonsleiren under Den andre verdenskrig. Den 96 år gamle Groening ble dømt til fire års fengsel men anket dommen og hevdet at han var for gammel og syk til å sone. En lege bekreftet overfor retten i fjor at han var frisk nok til å sone, men ble aldri fengslet før han døde.

Shell vil kjøpe gass

Energigiganten Shell er i samtaler om å kjøpe store mengder gass fra Leviathan og Aphrodite feltene i Middelhavet. Det første feltet er israelsk, mens det andre er kypriotisk. Shell vil kjøpe 10 BCM til en verdi av 25 milliarder over en tiårs periode.