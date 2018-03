Nyhetssammendrag 14. mars 2018

Koalisjonskrise er over

Koalisjonspartiene ble tirsdag enige om å utsette loven om verneplikt for ultra ortodokse jøder, en sak som tidligere denne uken truet med å velte koalisjonen til statsminister Binyamin Netanyahu. En time før medlemmene av Knesset skulle stemme over saken kunngjorde statsministeren at partene var blitt enige om å vente til etter april med å behandle saken. Knesset tar ferie fra og med søndag og returnerer ikke før i april. Mange trodde at Netanyahu ville bruke krisen til å skrive ut nyvalg i en tid hvor Likud står sterkt på meningsmålingene.

Tillerson sparket

USAs president Donald Trump sparket tirsdag utenriksminister Rex Tillerson. Det var ingen hemmelighet at de to hadde vidt forskjellig syn på Nord Korea, Iran-avtalen og Jerusalem som Israels hovedstad. Tillerson var blant annet imot å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og å flytte landets ambassade dit. Han gikk også inn for å beholde atomavtalen med Iran. Tillerson erstattes med Mike Pompeo som til nå har ledet etterretningstjenesten CIA, og som er mer på bølgelengde med president Trump i viktige saker.

Provoserte frem raid

Talsmann og en av ildsjelene bak Free Gaza Movement erkjente på en privat side på Facebook at de provoserte frem konfrontasjonen om bord på det tyrkiske skipet Mavi Marmari i mai 2010, da de forsøkte å ta seg inn til Gaza. En amerikansk aktivist om bord tok et våpen fra en israelsk soldat som bordet skipet, og først da ble det løsnet ild og ti tyrkere ble drept, slik Israel hevdet. Hendelsen førte til en diplomatisk krise mellom Israel og Tyrkia, og fordømmelsene fra verden haglet over Israel.

Toppmøte i Det hvite hus

Israelske representanter deltok i et møte i Det hvite hus med kolleger fra Qatar, Bahrain, Oman, De forente Arabiske Emirater og Saudi Arabia for å diskutere den humanitære kristen i Gaza tirsdag. Møtet var ledet av Jared Kushner, president Donald Trumps svigersønn og Jason Greenblatt som er leder for internasjonale forhandlinger. De to har også utarbeidet administrasjonens fredsplan for Midt-Østen som er ventet å bli offentligjort om kort tid. Tirsdagens møte fokuserte på humanitære behov, og deltakerne ble bedt om å ikke ta med seg politiske holdninger inn til møtet. PLO-myndigheten deltok ikke.

Felles øvelse

Amerikanske spesialstyrker har denne uken trent sammen med israelske styrker i Israel. treningen foregikk i Zeelim i den sørlige delen av landet hvor det ble fokusert på kampformasjon, helikopterbruk og medisinsk evakuering i en «kunstig arabisk by» som er bygd for militære øvelser. Leder for USAs 26. marinestyrke bataljon sa at de har lært mye fra Israels erfaringer i Gaza og dette har forberedt de amerikanske styrkene når de tjenestegjør på andre fronter.